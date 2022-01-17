19 січня відзначають важливе церковне свято – Водохреща. У 2022 році воно припадає на середу.
Одна з найпоширеніших традицій цього свята – купатися в ополонці, незважаючи на мінусову температуру. Однак купання в крижаній воді – це випробування організму на міцність та перевірка на хоробрість. Багато хто це робить без релігійного підтексту, щоб відчути сплеск адреналіну і пізнати подолання, проте просто так цього робити не варто.
Якщо ви все ж таки вирішили зануритися в ополонку, спочатку варто розім’ятися, потім зняти одяг і трохи охолонути.
Де купатися на Хрещення 2022 в Києві
Зона відпочинку Дитяча
Де: Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів
Ціна: безкоштовно
Венеція
Де: Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький
Ціна: безкоштовно
Наталка
Де: Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна
Ціна: безкоштовно
Наталка 2 (парк)
Де: парк в Оболонском районе Киева
Ціна: безкоштовно
Галерна
Де: Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська
Ціна: безкоштовно
Предмістна Слобідка
Де: Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів
Ціна: безкоштовно
Озеро Тельбін
Де: Дніпровський район, вул. Тичини
Ціна: безкоштовно
Райдуга
Де: Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка
Ціна: безкоштовно
Троєщина
Де: Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака
Ціна: безкоштовно
Пуща-Водиця
Де: Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка
Ціна: безкоштовно
Вербне
Де: Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна
Ціна: безкоштовно
Центральна
Де: Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
Ціна: безкоштовно
Озеро Йорданське
Де: Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
Ціна: безкоштовно
Веселка
Де: Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7
Ціна: безкоштовно
Чорторий
Де: Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець
Ціна: безкоштовно
Центр розваг Х-парк
Де: парк Муромець
Ціна: безкоштовно
Мамаєва Слобода
Де: вулиця Донця, 2
Ціна: до 10.00 – вхід вільний на ранкову службу, після – 150 грн для дорослих, 120 грн для дітей
Пам’ятайте, що одноразове купання в ополонці користі здоров’ю не несе, а може навіть загрожувати ускладненнями. Перед зануренням потрібно бути заздалегідь загартованим, а також порадитися з лікарем.
Крім того, Православна церква України розвіяла міф про купання в ополонці на Водохреща. Наголосивши, що така традиція не має нічого спільного зі змиванням гріхів.