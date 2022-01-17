19 січня відзначають важливе церковне свято – Водохреща. У 2022 році воно припадає на середу.

Одна з найпоширеніших традицій цього свята – купатися в ополонці, незважаючи на мінусову температуру. Однак купання в крижаній воді – це випробування організму на міцність та перевірка на хоробрість. Багато хто це робить без релігійного підтексту, щоб відчути сплеск адреналіну і пізнати подолання, проте просто так цього робити не варто.

Якщо ви все ж таки вирішили зануритися в ополонку, спочатку варто розім’ятися, потім зняти одяг і трохи охолонути.

Де купатися на Хрещення 2022 в Києві

Зона відпочинку Дитяча

Де: Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів

Ціна: безкоштовно

Венеція

Де: Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький

Ціна: безкоштовно

Наталка

Де: Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна

Ціна: безкоштовно

Наталка 2 (парк)

Де: парк в Оболонском районе Киева

Ціна: безкоштовно

Галерна

Де: Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська

Ціна: безкоштовно

Предмістна Слобідка

Де: Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів

Ціна: безкоштовно

Озеро Тельбін

Де: Дніпровський район, вул. Тичини

Ціна: безкоштовно

Райдуга

Де: Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка

Ціна: безкоштовно

Троєщина

Де: Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака

Ціна: безкоштовно

Пуща-Водиця

Де: Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка

Ціна: безкоштовно

Вербне

Де: Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна

Ціна: безкоштовно

Центральна

Де: Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.

Ціна: безкоштовно

Озеро Йорданське

Де: Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.

Ціна: безкоштовно

Веселка

Де: Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7

Ціна: безкоштовно

Чорторий

Де: Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець

Ціна: безкоштовно

Центр розваг Х-парк

Де: парк Муромець

Ціна: безкоштовно

Мамаєва Слобода

Де: вулиця Донця, 2

Ціна: до 10.00 – вхід вільний на ранкову службу, після – 150 грн для дорослих, 120 грн для дітей

Пам’ятайте, що одноразове купання в ополонці користі здоров’ю не несе, а може навіть загрожувати ускладненнями. Перед зануренням потрібно бути заздалегідь загартованим, а також порадитися з лікарем.

Крім того, Православна церква України розвіяла міф про купання в ополонці на Водохреща. Наголосивши, що така традиція не має нічого спільного зі змиванням гріхів.