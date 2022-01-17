Традиционно перед Крещением, 18 января, украинцы отмечают Второй сочельник или Голодную кутью.

Традиционное ритуальное блюдо новогодне-рождественского цикла готовится трижды: в Сочельник — Богатая кутья, перед старым Новым годом — Щедрая кутья и в канун Крещения — Голодная кутья.

Крещенский вечер — обычаи

В этот день, как и на Крещение, святят воду. Идя в церковь за святой водой, люди украшают посуду бессмертником или сухими васильками — чтобы Бог миловал от злой напасти.

Весь день верующие ничего не едят, а садятся ужинать, выпив освященной вечером воды, которая считается святее, чем на Крещение. На ужин подаются постные блюда: жареная рыба, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутья и узвар.

После ужина дети прогоняют кутью. Выбегают из дома и палками бьют в угол, приговаривая:

Тікай, кутя, із покуття,

а узвар – іди на базар,

Паляниці, лишайтеся на полиці,

а дідух – на теплий дух,

Щоб покинути кожух!

Затем, как стемнеет, выносят из дома дидух и сжигают. Это символическое сожжение зимы, чтобы привлечь весну.

Когда все перегорит, девушки берут пепел с дидуха и несут на огород — чтобы огурцы уродились.

В некоторых регионах в этот день хозяйка или старшая дочь берет после ужина в миску несколько ложек муки и на освященной воде замешивает жидкое тесто. Этим тестом рисовали кресты на всех четырех стенах дома, в сенях, амбаре, конюшне и в других хозяйственных постройках — от нечистой силы.

Был и такой обычай: когда принесут из церкви святой воды, хозяин делает из сухих васильков кропило и кропит сначала все в доме, а потом все хозяйственные строения. За хозяином-отцом ходит кто-то из детей и носит на тарелке пирог, а в руке — кусочек мела. Какое место отец покропит водой, на том месте сын рисует мелом крест. В доме кресты пишутся на дверях, окнах, на столе, сундуках, на посуде — везде. Святой водой обрызгивается и земледельческое орудие, а также скот, кроме свиней и кур.

После этого вся семья садится за стол, разделяет пирог и съедает его, приговаривая:

— Дай Боже, всего доброго нам и детям нашим.

Кутью, которая осталась после ужина, выносят курам — чтобы хорошо плодились.

В этот день нельзя звать кур громко, потому что если услышит злая ​​соседка и скажет: Твои куры, мои яйца – куры не будут нестись.

Девушки в этот вечер гадают: собирают со стола ложки после ужина и идут на порог барабанить:

— Где собака забрешет, туда замуж пойду!

Также выполняются все те же обряды, что и на Богатую кутью — зовут мороз, черные бури, серого волка — но все это уже не так торжественно, как в Сочельник.

Когда кутью прогонят, отец прижигает детям чубы — Чтобы волка не боялись!

Народные приметы на Крещенский Сочельник: