Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Церковний календар на грудень 2023: коли Миколая та Маланки

6 Листопада 2023, 12:35
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Щедрівники, Щедрий вечір, Різдво
Джерело: Depositphotos

У грудні 2023 року на вірян чекає кілька великих церковних свят, одне з них – Різдво. Його Україна відтепер відзначає разом з усім християнським світом 25 грудня. Це повʼязано з переходом ПЦУ на новий календар, який почав діяти з 1 вересня цього року.

Щоби не пропустити важливі дати, Факти ICTV підготували церковний календар на грудень. У переліку враховано всі зміни, зокрема на останній місяць року перейшли два великих свята з січня.

Церковні свята у грудні 2023 року:

  • 1 грудня – святого пророка Наума;
  • 4 грудня – великомучениці Варвари;
  • 6 грудня – Святого Миколая (замість 19 грудня);
  • 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 11 грудня – преподобного Даниїла Стовпника;
  • 12 грудня – Святого Спиридона;
  • 18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;
  • 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
  • 20 грудня – передсвяття Різдва Христового;
  • 21 грудня – святої мучениці Юліани;
  • 22 грудня – великомучениці Анастасії;
  • 24 грудня – Святвечір;
  • 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);
  • 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці (замість 8 січня);
  • 28 грудня – святих 20 тис. мучеників, спалених у Нікомидії;
  • 31 грудня – Щедрий вечір, день святої Маланки (замість 13 січня).

Скільки днів лишилося до Дня Святого Миколая

Саме з цього свята розпочинається цикл новорічних приємностей. Діти особливо чекають на цей день, адже, за традицією, Святий Миколай кладе під подушку подарунок. Утім, лише слухняним малюкам, а тим, хто був нечемним, чудотворець приносить різочки.

Зараз дивляться

Підрахувати, скільки днів лишилося до свята, допоможе таймер. Збережіть собі сторінку у закладках на компʼютері. Так ви точно не пропустите час, коли почнуть творитися дива.

Читайте також:
щедрівки, колядки, старий Новий рікДобрий вечір тобі, пане-господарю: якого числа колядують у 2023 році

Теги
День Святого Миколая Календар Різдво Церковні свята
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь