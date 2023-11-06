У грудні 2023 року на вірян чекає кілька великих церковних свят, одне з них – Різдво. Його Україна відтепер відзначає разом з усім християнським світом 25 грудня. Це повʼязано з переходом ПЦУ на новий календар, який почав діяти з 1 вересня цього року.
Щоби не пропустити важливі дати, Факти ICTV підготували церковний календар на грудень. У переліку враховано всі зміни, зокрема на останній місяць року перейшли два великих свята з січня.
Церковні свята у грудні 2023 року:
- 1 грудня – святого пророка Наума;
- 4 грудня – великомучениці Варвари;
- 6 грудня – Святого Миколая (замість 19 грудня);
- 9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 11 грудня – преподобного Даниїла Стовпника;
- 12 грудня – Святого Спиридона;
- 18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;
- 19 грудня – святого мученика Боніфатія;
- 20 грудня – передсвяття Різдва Христового;
- 21 грудня – святої мучениці Юліани;
- 22 грудня – великомучениці Анастасії;
- 24 грудня – Святвечір;
- 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);
- 26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці (замість 8 січня);
- 28 грудня – святих 20 тис. мучеників, спалених у Нікомидії;
- 31 грудня – Щедрий вечір, день святої Маланки (замість 13 січня).
Скільки днів лишилося до Дня Святого Миколая
Саме з цього свята розпочинається цикл новорічних приємностей. Діти особливо чекають на цей день, адже, за традицією, Святий Миколай кладе під подушку подарунок. Утім, лише слухняним малюкам, а тим, хто був нечемним, чудотворець приносить різочки.
Підрахувати, скільки днів лишилося до свята, допоможе таймер. Збережіть собі сторінку у закладках на компʼютері. Так ви точно не пропустите час, коли почнуть творитися дива.