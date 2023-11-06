У грудні 2023 року на вірян чекає кілька великих церковних свят, одне з них – Різдво. Його Україна відтепер відзначає разом з усім християнським світом 25 грудня. Це повʼязано з переходом ПЦУ на новий календар, який почав діяти з 1 вересня цього року.

Щоби не пропустити важливі дати, Факти ICTV підготували церковний календар на грудень. У переліку враховано всі зміни, зокрема на останній місяць року перейшли два великих свята з січня.

Церковні свята у грудні 2023 року:

1 грудня – святого пророка Наума;

4 грудня – великомучениці Варвари;

6 грудня – Святого Миколая (замість 19 грудня);

9 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

11 грудня – преподобного Даниїла Стовпника;

12 грудня – Святого Спиридона;

18 грудня – святого мученика Севастіяна і дружини його;

19 грудня – святого мученика Боніфатія;

20 грудня – передсвяття Різдва Христового;

21 грудня – святої мучениці Юліани;

22 грудня – великомучениці Анастасії;

24 грудня – Святвечір ;

; 25 грудня – Різдво Христове (замість 7 січня);

26 грудня – Собор Пресвятої Богородиці (замість 8 січня);

28 грудня – святих 20 тис. мучеників, спалених у Нікомидії;

31 грудня – Щедрий вечір, день святої Маланки (замість 13 січня).

Скільки днів лишилося до Дня Святого Миколая

Саме з цього свята розпочинається цикл новорічних приємностей. Діти особливо чекають на цей день, адже, за традицією, Святий Миколай кладе під подушку подарунок. Утім, лише слухняним малюкам, а тим, хто був нечемним, чудотворець приносить різочки.

Зараз дивляться

Підрахувати, скільки днів лишилося до свята, допоможе таймер. Збережіть собі сторінку у закладках на компʼютері. Так ви точно не пропустите час, коли почнуть творитися дива.