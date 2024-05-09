Вознесіння Господнє – одне з найбільших таїнств, що належить до 12 головних церковних свят. Це свято також називають Вшестям та Знесінням.

Коли Вознесіння Господнє 2024

Вознесіння Господнє не має фіксованої дати, проте завжди припадає на четвер. Святкують цей день через 40 діб після Великодня.

У 2024 році Вознесіння Господнє віряни західного обряду зустрінуть 9 травня, тоді як християни східного обряду – 13 червня.

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Що означає свято Вознесіння

Вознесіння Господнє приурочене біблійній події. Ісус Христос після свого Воскресіння вознісся на небеса. Тому це свято символізує перемогу над смертю.

За біблійними розповідями, Ісус Христос після воскресіння провів на землі 40 днів. На останній день святий зібрав апостолів на горі Елеон у Віфанії. Там він благословив своїх послідовників і вознісся на небеса до раю.

Присутні побачили янголів, які повідомили, що Господь ще повернеться.

Що не можна робити на Вознесіння 2024

У свято Вознесіння існують свої традиції та заборони. Цього дня не можна:

вінчатися;

сваритися;

лаятися;

відмовляти нужденним;

відвідувати кладовище;

згадувати померлих;

сумувати тощо.

Що робити на Вознесіння 2024

Напередодні свята розпочинаються урочисті богослужіння. Тому цього дня заведено йти до церкви та молитися. Також потрібно відвідувати близьких і допомагати нужденним.