Вознесение Господне — одно из величайших таинств, относящееся к 12 главным церковным праздникам. Этот праздник также называют Вшествием и Вознесением.

Когда Вознесение Господне 2024

Вознесение Господне не имеет фиксированной даты, однако всегда приходится на четверг. Празднуют этот день через 40 суток после Пасхи.

В 2024 году Вознесение Господне верующие западного обряда встретят 9 мая, тогда как христиане восточного обряда — 13 июня.

Сейчас смотрят

Что означает праздник Вознесения

Вознесение Господне приурочено библейскому событию. Иисус Христос после своего Воскресения вознесся на небеса. Поэтому этот праздник символизирует победу над смертью.

По библейским рассказам, Иисус Христос после воскресения провел на земле 40 дней. На последний день святой собрал апостолов на горе Елеон в Вифании. Там он благословил своих последователей и вознесся на небеса в рай.

Присутствующие увидели ангелов, которые сообщили, что Господь еще вернется.

Что нельзя делать на Вознесение 2024

В праздник Вознесения существуют свои традиции и запреты. В этот день нельзя:

венчаться;

ссориться;

ругаться;

отказывать нуждающимся;

посещать кладбище;

поминать умерших;

скорбеть и тд.

Что делать на Вознесение 2024

Накануне праздника начинаются торжественные богослужения. Поэтому в этот день принято идти в церковь и молиться. Также нужно посещать близких и помогать нуждающимся.