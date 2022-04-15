21 квітня в 2022 році припадає на Чистий четвер. Це фінальна підготовка до Світлого Великодня.

Прикмети на купання та вмивання

Головний сенс Чистого четверга 2022 року – очищення. Цього дня заведено наводити лад у будинку, голові. Насамперед, необхідно викупатися, оскільки чистота – запорука фізичного та душевного здоров’я.

Купання рано-вранці, ще до сходу сонця змиває все погане.

Якщо вмитися водою з тазу, в який до початку процедури потрібно кинути срібну ложку, вдасться зберегти надовго красу і здоров’я.

Навіть якщо ви проспите світанок, все одно потрібно викупатися. Якщо ви цього не зробите, що весь наступний рік вас переслідуватимуть невдачі.

Чистий четвер на прибирання

Після того, як ви очистили своє тіло, потрібно очистити житло.

Хто в бруді зустріне Великдень 2022, у того рік буде сповнений неприємностей, розчарувань і сварок.

Зробіть прання, тому що чистим має бути не тільки тіло, а й одяг.

Винесіть із дому все зайве: сміття, мотлох. Так у наступний рік ви вступите без вантажу негативних емоцій.

Розберіть речі та віддайте непотрібні, так ви залучите у своє життя щось нове.

Поганим знаком буде залишений брудний посуд та невипрана білизна.

Прикмети для приготування

Після того, як ви прибрали в будинку і викупалися, потрібно переходити до приготування їжі.

Перша паска, приготовлена ​​в сім’ї, м’яка та рум’яна – до добра та удачі. Якщо вона вийшла сухою і черствою, то бути прикростям і негараздам.

У Чистий четвер 2022 року потрібно не тільки пекти паски, але й прикрасити яйця. Найголовніше – все встигнути зробити протягом дня, інакше в майбутньому на вас можуть чекати неприємності.

Пробувати святкову їжу до Чистого четверга не можна.

Прикмети погоди на Чистий четвер

Якщо день буде сонячним – значить попереду тепла та ясна весна.

Якщо буде дощ, вітряно та холодно – така погода буде до кінця весни.

Чистий четвер є частиною страсного тижня, який, у свою чергу, припадає на Великий піст.