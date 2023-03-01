8 березня – Міжнародний жіночий день, який присвячений жіночій солідарності та боротьбі за права жінок. Важливу дату відзначають у безлічі країн, це стосується й України. Саме час дізнатися більше про це важливе свято, яке в сучасних реаліях не повинно сприйматися як “день жіночої краси та весни“.

Коли почали відзначати 8 березня в Україні

Так, Міжнародний жіночий день почали відзначати в незалежній країні з початку її існування. До цього були суттєві зміни – після розпаду СРСР свято втратило своє політичне забарвлення.

В Україні активно виступали за скасування свята, яке вважали рудиментом радянського минулого. Приміром, міська рада Коломиї скасувала святкування 8 березня у 2013 році.

Зараз дивляться

Уже в 2017 році Український інститут національної пам’яті запропонував запровадити зміни: скасувати 8 березня і використати як заміну йому День матері – він припадає на другу неділю травня.

Хто придумав 8 березня, і чому саме ця дата

Свій початок свято бере з 1857 року – саме 8 березня американські текстильниці виступили за збільшення зарплат до рівня чоловічих. Щоправда, страйк нічого не дав.

Але вже 8 березня 1907 року жінки зажадали право голосу, а також виступили проти важких умов праці. Демонстрації до 1908 року були дуже масштабними, і в США оголосили 28 лютого 1909 року першим Міжнародним жіночим днем.

Історія Міжнародного дня жінок

Раніше свято мало політичний підтекст і часто відзначалося в країнах, які перебували під впливом СРСР і Китаю. Якщо не брати до уваги Східну Європу, то 8 березня відзначають тільки десятки країн – Алжир, Бразилія, Буркіна-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Італія, Ізраїль, Лаос, Монголія, В’єтнам і Замбія.

Також важливу дату святкують у Греції, Франції та Великій Британії, але переважно комуністи. В Іспанії свято має інший характер – це жіночий день протесту, коли феміністки публічно висловлюють своє невдоволення. Китай зробив вихідний день на 8 березня тільки жінкам, а в Італії дівчата святкують його без вихідного.

У США свято не відзначають, як і в Польщі та Німеччині. Останні дві країни вважають, що дата має політичний підтекст.

Традиції на 8 березня в Україні

І хоча на це свято завжди припадає вихідний, в умовах війни його скасували через воєнний стан – середа 8 березня буде робочим днем. Утім, навіть це не перешкода – традиційно, чоловіки вітають своїх найважливіших жінок. Це можуть бути бабусі, мами, дружини, сестри, доньки, колеги по роботі та просто знайомі. Подарунок – далеко не головне в цьому питанні: важливо приділити увагу і показати свою любов.

В офісах також проводили корпоративи в неформальній атмосфері для всіх співробітниць, а в містах часто влаштовували концерти для всіх мешканок.

Утім, 8 березня – не єдине свято, яке припадає на початок весни. Наприклад, уже в березні українці відзначатимуть День СБУ, День Нацгвардії, і навіть Міжнародний день театру. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2023 можна на Фактах ICTV.