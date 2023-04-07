Чистий четвер – особливий день Великого посту в християнській вірі, який відзначається за кілька днів до Великодня.
Цей день називають чистим тому, що він символізує очищення від гріхів та підготовку до святкування Воскресіння Христового. В народі цей день пов’язують з очищенням не лише душі, а й тіла.
Саме в останній четвер перед Великоднем віряни віддають шану пам’яті Тайної вечері. Коли святкують Чистий четвер у 2023 році, історія свята та головні заборони Великого четверга, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чистий четвер 2023 – дата
Дата Чистого четверга залежить від дня святкування Великодня, тому щороку припадає на різні дні. У 2023 році православні християни святкуватимуть Чистий четвер 13 квітня.
Нагадуємо, у 2023 році Великдень випадає на 16 квітня.
Католики відзначать Великдень цього року 9 квітня, тому католицький Чистий четвер був 6 квітня.
Історія свята
Чистий Четвер, або його ще називають Великий та Страсний четвер — це останній четвер перед Великоднем, коли віряни згадують важливі події останніх днів Ісуса Христа.
У цей день вшановується памʼять Таємної вечері, обмивання Ісусом ніг Його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду і зрада учня Христа Юди.
Саме у четвер Ісус вперше провів обряд причастя: віряни кусали хліб та робили ковток вина.
Також на вечірній молитві Христос в день Великого четверга повідомив своїм учням, що незабаром відбудеться зрада.
Що потрібно робити на Чистий четвер 2023 – традиції свята
У цей день християни зазвичай здійснюють обряд миття ніг, який нагадує про те, як Ісус Христос помив ноги своїм учням перед розпʼяттям на Хресті.
Також з Чистого четверга та до Великодня в храмах згадують земні страждання Ісуса перед смертю. У церкві відбувається читання 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Сина Божого.
Також віряни у Чистий четвер мають відвідати церкву та виконати традиційні обряди.
У Чистий четвер необхідно:
- провести генеральне прибирання вдома — особливу увагу варто приділити миттю підлоги, дверей та вікон. Наші предки вірили, якщо не прибрати в Чистий четвер, увесь рік сім’я житиме у чварах та непорозуміннях;
- очистити тіло – у цей день усі члени сімʼї мають прийняти душ (помити усе тіло);
- постригти волосся та нігті, щоб виглядати акуратно та охайно;
- позбутися від сміття та старих речей — варто провести вдома ревізію та відправити до сміттєвих баків старі, непотрібні та зламані речі, мотлох, різне сміття. Дуже важливо зустрічати Великдень у чистій та охайній оселі;
- також варто закінчити усі розпочаті справи – наші предки вірили, якщо у Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то весь рік на людину сипатимуться неприємності;
- приготування до Великодня – хоч у Чистий четвер все ще триває піст, господині вже можуть братися за приготування страв до великого свята Воскресіння Ісуса Христа. Щоправда, приготовані страви не можна куштувати. Жінки у цей день можуть замішувати тісто для пасок, готувати крашанки та писанки.
Чого не можна робити в Чистий четвер 2023
Цікаво, що у цей день можна виконувати різну хатню роботу та займатися фізичною працею. Хоч в народі існує багато заборон стосовно Чистого четверга, не всі вони схвалені церквою.
Що точно не можна робити на Чистий четвер 2023:
- позичати гроші;
- лінуватися;
- лаятися та сваритися;
- залишати в оселі брудні речі;
- розкидати брудні речі та смітити вдома;
- лихословити;
- вживати непісні страви;
- залишати немитий посуд;
- бути брудними та ходити в брудному одязі;
- не можна позичати комусь речі, навіть, солі сусідам краще не давати;
- не можна негативно та гріховно думати.
А от, наприклад, садити овочі та працювати на городі – можна, якщо погода на Чистий четвер дозволяє це робити.
Як правильно купатися на Чистий четвер
Існують певні правила купання на Чистий четвер, тому віряни мають їх дотримуватися:
- заплануйте купання до сходу сонця, тоді тіло наповниться максимальною енергією;
- під час купання на Чистий четвер обов’язково читайте молитву — так ви змиєте з себе усі гріхи;
- купатися краще стоячи, щоб вода стікала по тілу;
- купання має проходити в прохолодній воді, аби тіло та душа очистились від гріха й бруду.