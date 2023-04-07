Чистий четвер – особливий день Великого посту в християнській вірі, який відзначається за кілька днів до Великодня.

Цей день називають чистим тому, що він символізує очищення від гріхів та підготовку до святкування Воскресіння Христового. В народі цей день пов’язують з очищенням не лише душі, а й тіла.

Саме в останній четвер перед Великоднем віряни віддають шану пам’яті Тайної вечері. Коли святкують Чистий четвер у 2023 році, історія свята та головні заборони Великого четверга, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чистий четвер 2023 – дата

Дата Чистого четверга залежить від дня святкування Великодня, тому щороку припадає на різні дні. У 2023 році православні християни святкуватимуть Чистий четвер 13 квітня.

Нагадуємо, у 2023 році Великдень випадає на 16 квітня.

Католики відзначать Великдень цього року 9 квітня, тому католицький Чистий четвер був 6 квітня.

Історія свята

Чистий Четвер, або його ще називають Великий та Страсний четвер — це останній четвер перед Великоднем, коли віряни згадують важливі події останніх днів Ісуса Христа.

У цей день вшановується памʼять Таємної вечері, обмивання Ісусом ніг Його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду і зрада учня Христа Юди.

Саме у четвер Ісус вперше провів обряд причастя: віряни кусали хліб та робили ковток вина.

Також на вечірній молитві Христос в день Великого четверга повідомив своїм учням, що незабаром відбудеться зрада.

Що потрібно робити на Чистий четвер 2023 – традиції свята

У цей день християни зазвичай здійснюють обряд миття ніг, який нагадує про те, як Ісус Христос помив ноги своїм учням перед розпʼяттям на Хресті.

Також з Чистого четверга та до Великодня в храмах згадують земні страждання Ісуса перед смертю. У церкві відбувається читання 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Сина Божого.

Також віряни у Чистий четвер мають відвідати церкву та виконати традиційні обряди.

У Чистий четвер необхідно:

провести генеральне прибирання вдома — особливу увагу варто приділити миттю підлоги, дверей та вікон. Наші предки вірили, якщо не прибрати в Чистий четвер, увесь рік сім’я житиме у чварах та непорозуміннях;

— особливу увагу варто приділити миттю підлоги, дверей та вікон. Наші предки вірили, якщо не прибрати в Чистий четвер, увесь рік сім’я житиме у чварах та непорозуміннях; очистити тіло – у цей день усі члени сімʼї мають прийняти душ (помити усе тіло);

– у цей день усі члени сімʼї мають прийняти душ (помити усе тіло); постригти волосся та нігті , щоб виглядати акуратно та охайно;

, щоб виглядати акуратно та охайно; позбутися від сміття та старих речей — варто провести вдома ревізію та відправити до сміттєвих баків старі, непотрібні та зламані речі, мотлох, різне сміття. Дуже важливо зустрічати Великдень у чистій та охайній оселі;

— варто провести вдома ревізію та відправити до сміттєвих баків старі, непотрібні та зламані речі, мотлох, різне сміття. Дуже важливо зустрічати Великдень у чистій та охайній оселі; також варто закінчити усі розпочаті справи – наші предки вірили, якщо у Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то весь рік на людину сипатимуться неприємності;

– наші предки вірили, якщо у Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то весь рік на людину сипатимуться неприємності; приготування до Великодня – хоч у Чистий четвер все ще триває піст, господині вже можуть братися за приготування страв до великого свята Воскресіння Ісуса Христа. Щоправда, приготовані страви не можна куштувати. Жінки у цей день можуть замішувати тісто для пасок, готувати крашанки та писанки.

Чого не можна робити в Чистий четвер 2023

Цікаво, що у цей день можна виконувати різну хатню роботу та займатися фізичною працею. Хоч в народі існує багато заборон стосовно Чистого четверга, не всі вони схвалені церквою.

Що точно не можна робити на Чистий четвер 2023:

позичати гроші;

лінуватися;

лаятися та сваритися;

залишати в оселі брудні речі;

розкидати брудні речі та смітити вдома;

лихословити;

вживати непісні страви;

залишати немитий посуд;

бути брудними та ходити в брудному одязі;

не можна позичати комусь речі, навіть, солі сусідам краще не давати;

не можна негативно та гріховно думати.

А от, наприклад, садити овочі та працювати на городі – можна, якщо погода на Чистий четвер дозволяє це робити.

Як правильно купатися на Чистий четвер

Існують певні правила купання на Чистий четвер, тому віряни мають їх дотримуватися:

заплануйте купання до сходу сонця, тоді тіло наповниться максимальною енергією;

під час купання на Чистий четвер обов’язково читайте молитву — так ви змиєте з себе усі гріхи;

купатися краще стоячи, щоб вода стікала по тілу;

купання має проходити в прохолодній воді, аби тіло та душа очистились від гріха й бруду.