Страсний тиждень – це найважливіший тиждень для християн, який передує святкуванню Великодня.

У цей особливий період віряни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа, його страждання та розпʼяття, а також Таємну Вечерю.

Що означає кожен день Страсного тижня, а також про традиції та особливості останнього тижня перед Великоднем, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Страсний тиждень: що означає та традиції

Цьогоріч Великдень в Україні відзначають 16 квітня, відповідно, Страсний тиждень триватиме з понеділка 10 до суботи 15 квітня 2023 року.

У цей тиждень християни вшановують страждання, смерть та воскресіння Ісуса Христа. Також проводяться релігійні обряди, які нагадують про жертву, яку Ісус приніс на хресті заради порятунку людства.

У церкві під час Страсного тижня читаються спеціальні частини Псалмів та Євангелії, що пов’язані зі стражданням Ісуса Христа. Також проводяться спеціальні богослужіння під назвою Мученицька канона, які присвячені пам’яті мучеників.

Крім того, у храмах на цьому тижні не відзначаються дні святих, не проводяться вінчання та хрещення, адже проходять урочисті служби та підготовка до Великодня.

До речі, кожен день Страсного тижня вважається особливим та передбачає дотримання певних правил й традиції.

Великий понеділок – 10 квітня 2023

У цей день віряни згадують старозавітного патріарха Йосипа, якого брати продали в рабство. Він став прообразом Ісуса Христа. У Великий понеділок в церкві читається євангельський уривок про прокляття Христом безплідної смоковниці – символ нерозкаяної душі.

Також у понеділок починається суворий піст – можна їсти лише хліб, фрукти та овочі.

В народі ж прийнято в понеділок Страсного тижня проводити прибирання, можна щось підфарбувати та відремонтувати. Також можна працювати на землі й наводити лад у господарстві.

Великий вівторок – 11 квітня

Наші предки у цей день готували святковий одяг до Світлого Христового Воскресіння. Люди обирали в чому підуть до церкви, яку скатертину та рушник покладуть на святковий стіл, а також з чим підуть до церкви на Великодню службу.

У Великий вівторок можна купувати продукти до свята, працювати на землі, приводити до ладу оселю та прати.

Велика середа – 12 квітня

Важливий день, адже саме в середу Юда зрадив Ісуса Христа за 30 срібників. Тому у Велику середу віряни згадують Марію Магдалину, яка омила ноги Спасителя та витерла їх власним волоссям.

Саме з середи починається найретельніша підготовка до Великодня, а в храмах востаннє читається молитва з поклонами.

У народі вірять, що саме в середу Господь спокутує гріхи людей, тому сповідатися варто саме в цей день. Також можна займатися хатньою роботою та готуванням.

Чистий четвер – 13 квітня

Цього дня відбулася Таємна вечеря, на якій Ісус розповів своїм учням, що станеться зрада.

Цей день називають чистим тому, що він символізує очищення від гріхів та підготовку до святкування Воскресіння Христового. В народі цей день пов’язують з очищенням не лише душі, а й тіла.

Саме в останній четвер перед Великоднем віряни віддають шану пам’яті Тайної вечері.

У Чистий четвер необхідно:

провести генеральне прибирання вдома — особливу увагу варто приділити миттю підлоги, дверей та вікон;

— особливу увагу варто приділити миттю підлоги, дверей та вікон; очистити тіло;

позбутися від сміття та старих речей ;

; варто закінчити усі розпочаті справи;

приготування до Великодня (пекти паски, готувати крашанки та писанки тощо).

Страсна п’ятниця – 14 квітня

Найскорботніший день, адже саме у п’ятницю Ісус був розп’ятий та помер на хресті, викупивши людські гріхи.

У храмах проходить літургія спогаду Христових мук: із вівтаря виноситься плащаниця – зображення Христа, що лежить у труні, а віряни вклоняються цій святині. Будь-яка робота в цей день заборонена.

Крім того, це найбільш суворий день Великого посту, часто християни нічого не їдять впродовж усього дня. А за церковними традиціями, у Страсну пʼятницю слід прийти до храму та помолитися.

Велика субота – 15 квітня

Цього дня віряни згадують про поховання Христа та його перемогу над смертю.

На вечірній службі в храмах проводиться Свята літургія, після якої оголошується блага звістка про Христове Воскресіння. Ввечері закінчується Великий піст і всі збираються до храму.

Крім того, саме в суботу сходить Благодатний вогонь – символ, який нагадує людям про смерть Ісуса Христа.

За легендою, вогонь з’явився вперше в ніч смерті Христа. Благодатний вогонь символізує присутність Господа Бога та його милість людині.