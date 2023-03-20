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Коли буде Великдень у 2023: дати, традиції й заборони православного та католицького свята

20 Березня 2023, 12:54
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Коли буде Великдень у 2023: дати, традиції й заборони православного та католицького свята
Джерело: Depositphotos

Великдень одне з найвеличніших свят у християнській релігії. Воскресіння Ісуса Христа важлива подія біблійної історії, яку шанують православна і католицька церкви. Великдень символізує жертву сина Господнього за гріхи людства.

Коли у 2023 році відзначатимуть католицький та православний Великдень далі в матеріалі Фактів ICTV.

Великдень 2023 дата

Підготовка до свята Великодня починається за сім тижнів, із початком Великого посту. Це один із найдовших постів християн, який закликає утриматися від їжі тваринного походження. Великий піст 2023 триватиме з 27 лютого до 15 квітня.

Зараз дивляться

Дата святкування Великодня щороку різна, її розраховують залежно від дня першої повні після дня весняного рівнодення. У 2023 році Великдень випадає на 16 квітня.

Згідно з григоріанським календарем, католики святкують великий день на тиждень раніше. Християни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Христове 9 квітня 2023 року.

В Україні Великдень є державним святом, тому на українців очікують додаткові вихідні.  У 2023 році вони припадуть на 15, 16, 17 квітня.

Головні заборони на Великдень

У цей день не можна святити:

  • ножі;
  • фрукти та овочі;
  • алкоголь;
  • страви з крові тварин;
  • матеріальні цінності.

Водночас у день свята не можна:

  • викидати освячену їжу. Її рекомендують закопати або спалити;
  • лаятися, сваритися і замишляти недобре;
  • вінчатися;
  • ходити на цвинтар.

Великдень 2023: традиції свята

Напевне, кожен знайомий із традиціями на Великдень, адже рік у рік вони незмінні.

Підготовка до свята починається за сім днів до Великодня. У цей період наші предки пекли паски, фарбували крашанки та виготовляли писанки. Також у цей тиждень варто дотримуватися найсуворішого посту.

Найважливіші дні до свята: Чистий Четвер 2023 13 квітня і Страсна п’ятниця 2023 – 14 квітня.

Із вечора суботи заведено проводити Великодню службу. Після опівночі в храмах і церквах проходить урочисте богослужіння – Великодня заутреня. Освятити паски та крашанки, м’ясні продукти потрібно до сходу сонця.

Крім того, варто святити сіль, вона символізує достаток і міцне здоров’я.

Після богослужіння родина збирається разом за одним столом. Починати святковий сніданок заведено з яєць. У народі люди часто б’ються крашанками.

Раніше, люди вірили, що після освячення великодніх страв, потрібно роздати милостиню нужденним. За прикметами, це допоможе привернути в дім достаток і добробут.

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Теги
Ісус Христос Великдень Пасха релігійне свято
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