Чи можна мити голову на Великдень 2022

Цього року Великдень випадає на 24 квітня 2022 року. У цього свята є багато прикмет і звичаїв – деяких із них заведено дотримуватися і сьогодні. Найбільш поширені питання, які стосуються Великодня: чи можна мити голову і митися, а все тому, що в сучасному світі не всі встигають підготуватися до свята.

Дуже багато обрядів пов’язано з одним днем ​​Страсного тижня – четвергом. Саме в цей день було заведено прибирати будинки, доглядати за собою, мити голову і митися. Саме тому цей день називається Чистим четвергом. Для того, щоб бути здоровим і зберегти красу, в холодну воду опускали срібло (каблучки або інші вироби) і читали молитву.

Починаючи зі Страсної п’ятниці було заборонено займатися справами по дому, митися і мити голову, включно до дня Великодня. Тому відповідь на запитання: чи можна мити голову на Великдень – ні.

Правда були й винятки, коли святою водою на Великдень можна було вмити обличчя дітям. Також люди літнього віку могли протирати хворі місця свяченою водою.

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