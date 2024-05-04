В 2024 году Пасха у христиан восточного обряда приходится на 5 мая. Этот большой церковный праздник имеет много примет и обычаев, некоторые из них принято соблюдать и сегодня.

Самые распространенные вопросы: можно ли мыть голову на Пасху и можно ли мыться, а все потому, что в современном мире не все успевают подготовиться к празднику. Факты ICTV узнали, как следует поступать с гигиеническими процедурами в праздничные дни.

Можно ли мыть голову на Пасху

Очень много обрядов связано с одним днем Страстной недели — с четвергом. Именно в этот день было принято убирать дома, приводить себя в порядок, мыть голову и мыться. Именно поэтому этот день и называется Чистым четвергом. Для того чтобы быть здоровым и сохранить красоту, было принято опускать в холодную воду серебро (кольца или другие изделия) и читать молитву.

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Начиная со Страстной пятницы было запрещено заниматься делами по дому, мыться и мыть голову, включая день самой Пасхи. Поэтому, ответ на вопрос: можно ли мыть голову на Пасху – нет.

Правда были и исключения, когда святой водой в Воскресение Иисуса Христа можно было умыть лицо детям. Также старики могли протирать больные места свяченой водой.