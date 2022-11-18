У 2022 році Чорна п’ятниця припадає на 25 листопада. Це період грандіозних розпродажів у різноманітних магазинах.

Зазвичай великі знижки тривають не один день. У багатьох магазинах вони починаються 21 числа, а закінчуються 30, або ж у Кіберпонеділок, який цього року припадає на 28 листопада.

Де купувати зі знижками на Чорну п’ятницю 2022, розкажуть Факти ICTV. Ми склали список магазинів, щоб ви заздалегідь могли ознайомитися з ними.

Зараз дивляться

Фокстрот

Чорна п’ятниця у Фокстроті розпочнеться 21 листопада і триватиме до 28 числа. Якими саме будуть знижки, магазин поки що не анонсував, проте за підписку дарують 100 грн бонусів на першу покупку.

У вас є можливість придбати смартфони, техніку для кухні, ноутбуки, телевізори, посуд тощо.

Сomfy

У Сomfy Чорна п’ятниця припадає на 21-28 листопада. Очікуються знижки до 50% на техніку та електроніку.

Придбати товари можна як онлайн, так і в магазинах у ваших містах.

Rozetka

В інтернет-магазині Rozetka обіцяють знижки до 60%, починаючи з 21 до 27 листопада.

Чорна п’ятниця торкнеться таких категорій, як комп’ютери і ноутбуки, смартфони і електроніка, побутова техніка, товари для дому, товари для дітей, одяг, взуття, аксесуари, краса і здоров’я, а також продукти і напої.

Епіцентр

Мережа магазинів Епіцентр обіцяє знижки до 90% із 22 до 28 листопада. Вони торкнуться як техніки, так і одягу.

Варто зазначити, що найбільше зниження цін маркетологи все-таки прогнозують в онлайн-торгівлі.

Watsons

У Watsons Чорна п’ятниця розпочнеться 22 листопада, а завершиться 28-го. Мережа магазинів товарів для здоров’я і краси пропонує знижки до 70% на догляд за тілом, волоссям, обличчям, парфумерію і декоративну косметику.

Також на продукцію деяких виробників діятиме акція 1+1=3.

Алло

В Алло великі знижки розпочнуться з 18 листопада і триватимуть 10 днів – до 28 числа. Вас чекають знижки до 60% на понад 1 млн товарів. Побутова техніка, смартфони, гаджети і безліч інших необхідних речей з різних категорій – є з чого обрати.

Це не увесь список магазинів, які беруть участь у найбільшому розпродажі року. Практично всі великі компанії пропонують своїм клієнтам зниження цін.

Варто зазначити, що багато магазинів роблять штучні знижки. Щоб не попастися на них, необхідно вивчити заздалегідь вартість тих товарів, які плануєте придбати.