В 2022 году Черная пятница приходится на 25 ноября. Это период грандиозных распродаж в разнообразных магазинах.

Обычно большие скидки длятся не один день. Во многих магазинах они начинаются 21 числа, а заканчиваются 30, или же в Киберпонедельник, который в этом году приходится на 28 ноября.

Где покупать со скидками на Черную пятницу 2022, расскажут Факты ICTV. Мы составили список магазинов, чтобы вы заранее могли ознакомиться с ними.

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Фокстрот

Черная пятница в Фокстроте начнется 21 ноября и продлится до 28 числа. Какие именно будут скидки, магазин пока что не анонсировал, однако за подписку дарят 100 грн бонусов на первую покупку.

У вас есть возможность приобрести смартфоны, технику для кухни, ноутбуки, телевизоры, посуду и многое другое.

Сomfy

В Сomfy Черная пятница приходится на 21-28 ноября. Ожидаются скидки до 50% на технику и электронику.

Приобрести товары можно как онлайн, так и в магазинах в ваших городах.

Rozetka

В интернет-магазине Rozetka обещают скидки до 60%, начиная с 21 до 27 ноября.

Черная пятница коснется таких категорий, как компьютеры и ноутбуки, смартфоны и электроника, бытовая техника, товары для дома, товары для детей, одежда, обувь, аксессуары, красота и здоровье, а также продукты и напитки.

Эпицентр

Сеть магазинов Эпицентр обещает скидки до 90% с 22 до 28 ноября. Они коснутся как техники, так и одежды.

Стоит отметить, что наибольшее снижение цен маркетологи все-таки прогнозируют в онлайн-торговле.

Watsons

В Watsons Черная пятница начнется 22 ноября, а завершится 28-го. Сеть магазинов товаров для здоровья и красоты предлагает скидки до 70% на уход за телом, волосами, лицом, парфюмерию и декоративную косметику.

Также на продукцию некоторых производителей будет действовать акция 1+1=3.

Алло

В Алло большие скидки начнутся с 18 ноября и продлятся 10 дней — до 28 числа. Вас ждут скидки до 60% на более 1 млн товаров. Бытовая техника, смартфоны, гаджеты и множество других необходимых вещей из различных категорий — есть из чего выбрать.

Это не весь список магазинов, которые участвуют в самой большой распродаже в году. Практически все крупные компании предлагают своим клиентам снижение цен.

Стоит отметить, что многие магазины делают фальшивые скидки. Чтобы не попасться на них, необходимо изучить заранее стоимость тех товаров, которые планируете приобрести.