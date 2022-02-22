В Україні вже не прийнято святкувати 23 лютого — раніше на цю дату припадав День захисника Вітчизни, але багато хто досі не знає, чому його скасували.

Коли в Україні святкують День захисника і чому з цим святом перестали вітати всіх, хто причетний 23 лютого — читайте у матеріалі.

Яке свято 14 жовтня 2021 року

Щороку 14 жовтня святкують День захисника України. Святкувати його цього дня розпочали з 2014 року, коли президент підписав відповідний указ.

14 жовтня – не випадково обрана дата. Цього дня спостерігається велике православне свято – Покрова Пресвятої Богородиці, яку українські козаки вважали своєю заступницею. Нових старшин зазвичай обирали саме цього дня.

Козаки нерідко молилися і просили Богородицю стати на їхній захист, і навіть називали багато церков на її честь.

Також 14 жовтня 1942 року вважається символічним днем ​​створення Української повстанської армії, що також не є випадковістю.

Яке свято в Україні тепер замість 23 лютого

День захисника Вітчизни відзначали в Україні до 2014 року – свято затвердили у СРРР у 1922 році. Його початкова назва – День Червоної армії та флоту. Пізніше його перейменували на День Радянської армії, а потім на День Радянської армії та Військово-морського флоту.

З 1999 до 2014 року офіційне державне свято під назвою День захисника Вітчизни святкували в Україні за радянською традицією 23 лютого. Тоді вважалося, що це свято всіх чоловіків і жінок різного віку, і багато хто активно дарував різні подарунки один одному.

Але коли 2014 року війська Росії анексували Крим і вторглися на Донбас, розв’язавши війну, президентським указом було скасовано святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Так 14 жовтня з’явилося нове свято – День захисника України. Нині він називається як День захисників та захисниць України, бо свято стосується не лише чоловіків. У 2015 році Національний Банк України підхопив це свято, випустивши 50 тис. пам’ятних монет на День захисника України номіналом 5 грн.

Яке свято в Україні 23 лютого

23 лютого в Україні лишився без свят. Проте у православному календарі цього дня заведено вшановувати пам’ять Прохора Лободника — ченця Печерського монастиря. Все життя він харчувався суворо – пив лише воду і їв хліб із лободи. Під час голоду в Києві він роздавав такий хліб усім тим, хто його потребував. Ходили легенди, що якщо взяти їжу з його рук, то вона буде дуже смачною та солодкою.

Незабаром до України прийде весна — березень підготував нам величезну кількість свят. Серед них – Масляна та Міжнародний жіночий день. Такі важливі дати краще проводити зі своїми близькими та друзями – потепління змусить нас усіх вийти надвір. Повний список свят березня 2022 року можна переглянути в календарі Фактів ICTV.