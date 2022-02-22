В Украине уже не принято праздновать 23 февраля — раньше на эту дату приходился День защитника Отечества, но многие до сих пор не знают, почему его отменили.

Когда в Украине празднуют День защитника и почему с этим праздником перестали поздравлять всех причастных 23 февраля — читайте в материале.

Какой праздник 14 октября 2021 года

Ежегодно 14 октября отмечают День защитника Украины. Праздновать его в этот день начали с 2014 года, когда президент подписал соответствующий указ.

14 октября — не случайно выбранная дата. В этот день наблюдается большой православный праздник — Покрова Пресвятой Богородицы, которую украинские казаки считали своей заступницей. Новых старшин обычно избирали именно в этот день.

Казаки нередко молились и просили Богородицу стать на их защиту, и даже называли многие церкви в ее честь.

Также 14 октября 1942 года считается символическим днем создания Украинской повстанческой армии, что тоже не является случайностью.

Какой праздник в Украине теперь вместо 23 февраля

День защитника Отечества отмечали в Украине до 2014 года — праздник утвердили в СРРР в 1922 году. Его изначальное название — День Красной армии и флота. Позже его переименовали в День Советской армии, а затем в День Советской армии и Военно-морского флота.

С 1999 по 2014 год официальный государственный праздник под названием День защитника Отечества праздновали в Украине по советской традиции 23 февраля. Тогда считалось, что это праздник всех мужчин и женщин всех возрастов, и многие активно дарили различные подарки друг другу.

Но когда в 2014 году войска России аннексировали Крым и вторглись на Донбасс, развязав войну, президентским указом было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Так 14 октября появился новый праздник — День защитника Украины. Сейчас он называется как День защитников и защитниц Украины, так как праздник касается не только мужчин. В 2015 году Национальный Банк Украины подхватил этот праздник, выпустив 50 тыс. памятных монет День защитника Украины номиналом 5 грн.

Какой праздник в Украине 23 февраля

23 февраля в Украине остался без праздников. Однако в православном календаре в этот день принято чтить память Прохора Лебедника — монаха Печерского монастыря. Всю жизнь он питался строго пил только воду и ел хлеб из лободы. Во время голода в Киеве он раздавал такой хлеб всем тем, кто в нем нуждался. Ходили легенды, что если взять еду из его рук, то она будет очень вкусной и сладкой.

Совсем скоро в Украину придется весна — март подготовил нам огромное количество праздников. Среди них — Масленица и Международный женский день. Такие важные даты лучше проводить со своими близкими и друзьями — потепление заставит нас всех выйти на улицу. Полный список праздников марта 2022 можно посмотреть в календаре Фактов ICTV.