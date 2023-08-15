Свято Преображення Господнього — одне з дванадцяти найбільших християнських свят. У народі свято називають Яблучний Спас. У цей день святять яблука і зустрічають осінь. Вважається, що до Спаса їсти яблука та випічку з цими фруктами не можна. Чому не можна їсти яблука до Спаса, та чи дійсно це правда – читайте в матеріалі.

Чому не можна їсти яблука до Спаса: як та чому з’явилася така заборона

Існує декілька версій, чому ж не можна їсти яблука до Спаса. Наприклад:

Згідно з повір’ями, до Яблучного Спаса вживати яблука заборонено, адже ці плоди вважаються гріховними, через те, що саме їх з’їла Єва, зірвавши з Дерева Пізнання. Зате з настанням свята концепція змінюється – яблука святять у церкві, а потім ставлять на стіл, пригощаючи рідних і близьких. Інша думка перетворилася на сумну народну легенду, чому Яблучний Спас вважають важливим днем для батьків, які втратили своїх дітей. Якщо до 19 серпня батько і мати, чия дитина померла, не будуть їсти яблука, то на небесах у свято Яблучний Спас їхній син чи дочка отримають смачні ласощі.

Чому не можна їсти яблука до Спаса та чи справді це не можна робити: пояснює експерт

Священник Назарій Лозинський стверджує, що церковної заборони на те, щоб їсти яблука до Спаса чи Преображення Господнього, немає.

Це – звичайні народні традиції, повір’я, які, за великим рахунком, не мають стосунку до християнського вчення.

Тому яблука до Спаса не тільки можна їсти, а й потрібно. Чому в нас не виникає запитання, чи можна пити воду до Водохреща? Однак все ж існує заборона щодо інших продуктів – м’ясо-молочних. Їх справді не можна вживати, бо з 14 серпня починається суворий, Успенський піст.