Праздник Преображения Господня — один из двенадцати величайших христианских праздников. В народе праздник называют Яблочный Спас. В этот день святят яблоки и встречают осень. Считается, что до Спаса есть яблоки и выпечку с этими фруктами нельзя. Почему нельзя есть яблоки к Спасу, и действительно ли это правда – читайте в материале.

Почему нельзя есть яблоки к Спасу: как и почему появился такой запрет

Существует несколько версий, почему нельзя есть яблоки к Спасу. К примеру:

Согласно поверьям, в Яблочный Спас употреблять яблоки запрещено, ведь эти плоды считаются греховными, потому что именно их съела Ева, сорвав с Древа Познания. Зато после наступления праздника концепция меняется – яблоки святят в церкви, а затем ставят на стол, угощая родных и близких. Другое мнение превратилось в печальную народную легенду, почему Яблочный Спас считают важным днем для родителей, потерявших своих детей. Если до 19 августа отец и мать, чей ребенок умер, не будут есть яблоки, то на небесах в праздник Яблочный Спас их сын или дочь получат вкусное лакомство.

Почему нельзя есть яблоки к Спасу и действительно ли это нельзя делать: объясняет эксперт

Священник Назарий Лозинский утверждает, что церковного запрета на то, чтобы есть яблоки к Спасу или Преображению Господня, нет.

Это – обычные народные традиции, поверья, по большому счету не имеющие отношения к христианскому учению.

Поэтому яблоки к Спасу не только можно есть, но и нужно. Почему у нас не возникает вопрос, можно ли пить воду в Крещение? Однако все же существует запрет на другие продукты – мясомолочные. Их действительно нельзя употреблять, потому что с 14 августа начинается суровый, Успенский пост.