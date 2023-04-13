Останній четвер перед Великоднем – це не лише час для очищення тіла й душі, а й день, коли господині готують оберіг від усіх бід – четвергову сіль.

Що таке четвергова сіль, як та де її можна використовувати, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Четвергова сіль: що це

Четверта сіль вважається дуже сильним оберегом та засобом з особливою цілющою силою. Готують оберіг лише один раз на рік – на Чистий четвер.

На вигляд сіль схожа на дрібне вугілля, оскільки має чорний колір. Саме тому оберіг ще має назву чорна сіль. Також четвергова сіль має дивовижний аромат копчення та легкий запах сірководню.

Виготовляється четвергова сіль за допомогою вогню. Раніше люди вірили, що саме вогонь очищає мінерал і дарує йому цілющу силу.

Наші предки вірили, що така сіль здатна лікувати, зцілювати та захищати від злих сил. Тому дотепер залишилася традиція виготовляти четвергову сіль у четвертий день Страсного тижня.

Звідки пішла традиція готувати четвергову сіль? За повір’ями, саме четвергова сіль під час Таємної вечері була осквернена зрадником Юдою. Він вмочив шматок хліба в сільничку, і цієї миті через руку в нього увійшов диявол.

Тому люди готують оберіг на Чистий четвер, аби “очистити сіль” від диявола.

Де та як застосовується четвергова сіль

Здавна четвергову сіль використовували як дуже потужний оберіг для захисту оселі, очищення від негативу та злих духів, також з цією сіллю проводили ритуали, аби зняти прокляття з людини.

Також четвергову сіль використовують на Великдень – її потрібно поставити в центрі святкового столу у сільничку. Після церкви, коли родина сідає за великодній стіл, кожен має посолити чорною сіллю крашанку та зʼїсти її.

А ще четвергову сіль використовують для очищення будинку від негативної енергетики. Чорну сіль додають у відро з водою і милом. Потім цією водою обмивають всі кути будинку, вікна, пороги та підлогу.

Також чорну сіль використовували для зцілення. Якщо хтось у родині хворів, йому у склянку води додавали священний оберіг та давали випити напій. До речі, тварин теж лікували магічною сіллю.

Четвергова сіль також допомагає людям покращити врожай. Перед посівом овочевих культур, четвергову сіль змішували із зерном. Люди вірили, що врожай буде кращим.

Крім того, якщо якась рослина починала гинути, чорну сіль додавали у воду та поливали нею город і сад. Це забезпечувало гарне дозрівання овочів та фруктів.

Також є кілька народних прикмет, повʼязаних із четверговою сіллю: