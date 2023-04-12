У Чистий четвер чимало християн не тільки пектимуть паски й фарбуватимуть яйця, а й готуватимуть оберіг від усіх бід – четвергову сіль. Ця традиція передається з покоління в покоління, хоч і не така поширена, як інші.

Що таке четвергова сіль, як її приготувати та використовувати – далі в матеріалі.

Що таке четвергова сіль

По суті, це особливий вид солі з характерним запахом сірки. Також цей мінерал може пахнути копченим. Він дуже ніжний, тому розсипається від найменшого доторку язиком.

Про неї також є і церковна історія – її осквернив Юда під час Таємної Вечері. Через його руку до солі доторкнувся сам Диявол. Через це її потрібно очищати тільки в Чистий четвер.

Як приготувати четвергову сіль удома

Робиться це за допомогою вогню – на нього ставлять чавунний посуд із сіллю, а перемішувати можна тільки дерев’яною ложкою. Утім, у духовці можна зробити сучасним способом: 1 кг солі висипати на деко, додати житнє борошно, трави або капустяне листя. Запікати потрібно за температури 180°С 40-60 хвилин. Коли сіль почорніє, її варто вийняти й остудити. Через деякий час – перетерти й висипати в скляну баночку.

Варто пам’ятати, що перед виготовленням четвергової солі потрібно начисто прибрати в оселі та прийняти душ, щоб максимально чистим братися за справу.

Як використовувати четвергову сіль

Насамперед її подають на стіл на Великдень – вона має бути в самому центрі в сільничці. Кожен член сім’ї повинен посолити нею крашанку.

Щоб позбутися злих духів, сіль можна додати у відро з водою і прибрати в оселі.

Якщо хтось хворіє, склянка води з цією четверговою сіллю має допомогти легко перенести хворобу, але не варто відмовлятися від ліків. Сіль також використовували у посіві, додаючи її із зерном – наші предки вірили, що врожай від цього буде набагато кращим.

Витрачати сіль потрібно протягом року й використати всю до наступного Великодня.

Ще одна традиція на велике свято – це великодній кошик. У нього заведено класти м’ясо, вино, і все те, від чого віряни відмовлялися на тлі Великого посту. Як прикрасити великодній кошик 2023 – можна дізнатися на Фактах ICTV.