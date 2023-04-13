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Четверговая соль: что это и где применяется

13 апреля 2023, 16:13
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Четвергова сіль, чорна сіль
Источник: Depositphotos

Последний четверг перед Пасхой — это не только время для очищения тела и души, но и день, когда хозяйки готовят оберег от всех бед — четверговую соль.

Что такое четверговая соль, как и где ее можно использовать, читайте в материале Фактов ICTV.

Четверговая соль: что это

Четвертая соль считается очень сильным оберегом и средством с особой целебной силой. Готовят оберег только один раз в год — на Чистый четверг.

С виду соль похожа на мелкий уголь, поскольку имеет черный цвет. Именно поэтому оберег еще имеет название Черная соль. Также четверговая соль имеет удивительный аромат копчения и легкий запах сероводорода.

Готовится четверговая соль при помощи огня. Раньше люди верили, что именно огонь очищает минерал и дарит ему целебную силу.

Наши предки верили, что такая соль способна лечить, исцелять и защищать от злых сил. Поэтому до сих пор осталась традиция изготавливать четверговую соль в четвертый день Страстной недели.

Откуда пошла традиция готовить четверговую соль? По поверьям, именно четверговая соль во время Тайной Вечери была осквернена предателем Иудой. Он обмакнул кусок хлеба в солонку, и в этот миг через руку в него вошел Дьявол.

Поэтому люди готовят оберег на Чистый четверг, чтобы “очистить соль” от дьявола.

Где и как применяется четверговая соль

Издавна четверговую соль использовали как очень мощный оберег для защиты дома, очищения от негатива и злых духов, также с этой солью проводили ритуалы, чтобы снять проклятие с человека.

Также четверговую соль используют на Пасху — ее нужно поставить в центре праздничного стола в солонку. После церкви, когда семья садится за пасхальный стол, каждый должен посолить черной солью пасхальное яйцо и съесть его.

А еще четверговую соль используют для очистки дома от негативной энергетики. Черную соль добавляют в ведро с водой и мылом. Затем этой водой обмывают все углы дома, окна, пороги и пол.

Также черную соль использовали для исцеления. Если кто-то в семье болел, ему в стакан воды добавляли священный оберег и давали выпить напиток. Кстати, животных тоже лечили магической солью.

Четверговая соль также помогает людям улучшить урожай. Перед посевом овощных культур, четверговую соль смешивали с зерном. Люди верили, что урожай будет лучше.

Кроме того, если какое-то растение начинало погибать, черную соль добавляли в воду и поливали ею огород и сад. Это обеспечивало хорошее созревание овощей и фруктов.

Также есть несколько народных примет, связанных с четверговой солью:

  • Если между мужем и женой начинались ссоры, четверговую соль завязывали в маленький узелок и клали в супружескую постель. Оберег помогал достичь взаимопонимания и примирить супругов.
  • Чтобы младенец рос сильным и здоровым, во время купания в воду следует добавить щепотку черной соли.
  • Если малыш постоянно плачет и не может успокоиться, мама клала под язычок малыша 1-2 крупинки четверговой соли. Считалось, что оберег успокоит ребеночка и отгонит все, что пугает.
  • Еще четверговая соль использовалась девушками во время умывания. Они бросали маленькую щепотку соли в воду и умывались ею. Считается, что соль подарит девушке красоту и счастье.
  • Также черную соль давали путешественникам, которые отправлялись в дальнюю дорогу. Несколько крупинок черной соли нужно было бросить в карман или пришить мешочек с солью к одежде. В народе считают, что такой оберег убережет путешественника и сделает его путь безопасным и легким.
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Пасха Нетрадиційне лікування Традиції Чистий четвер
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