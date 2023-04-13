Последний четверг перед Пасхой — это не только время для очищения тела и души, но и день, когда хозяйки готовят оберег от всех бед — четверговую соль.

Что такое четверговая соль, как и где ее можно использовать, читайте в материале Фактов ICTV.

Четверговая соль: что это

Четвертая соль считается очень сильным оберегом и средством с особой целебной силой. Готовят оберег только один раз в год — на Чистый четверг.

С виду соль похожа на мелкий уголь, поскольку имеет черный цвет. Именно поэтому оберег еще имеет название Черная соль. Также четверговая соль имеет удивительный аромат копчения и легкий запах сероводорода.

Готовится четверговая соль при помощи огня. Раньше люди верили, что именно огонь очищает минерал и дарит ему целебную силу.

Наши предки верили, что такая соль способна лечить, исцелять и защищать от злых сил. Поэтому до сих пор осталась традиция изготавливать четверговую соль в четвертый день Страстной недели.

Откуда пошла традиция готовить четверговую соль? По поверьям, именно четверговая соль во время Тайной Вечери была осквернена предателем Иудой. Он обмакнул кусок хлеба в солонку, и в этот миг через руку в него вошел Дьявол.

Поэтому люди готовят оберег на Чистый четверг, чтобы “очистить соль” от дьявола.

Где и как применяется четверговая соль

Издавна четверговую соль использовали как очень мощный оберег для защиты дома, очищения от негатива и злых духов, также с этой солью проводили ритуалы, чтобы снять проклятие с человека.

Также четверговую соль используют на Пасху — ее нужно поставить в центре праздничного стола в солонку. После церкви, когда семья садится за пасхальный стол, каждый должен посолить черной солью пасхальное яйцо и съесть его.

А еще четверговую соль используют для очистки дома от негативной энергетики. Черную соль добавляют в ведро с водой и мылом. Затем этой водой обмывают все углы дома, окна, пороги и пол.

Также черную соль использовали для исцеления. Если кто-то в семье болел, ему в стакан воды добавляли священный оберег и давали выпить напиток. Кстати, животных тоже лечили магической солью.

Четверговая соль также помогает людям улучшить урожай. Перед посевом овощных культур, четверговую соль смешивали с зерном. Люди верили, что урожай будет лучше.

Кроме того, если какое-то растение начинало погибать, черную соль добавляли в воду и поливали ею огород и сад. Это обеспечивало хорошее созревание овощей и фруктов.

Также есть несколько народных примет, связанных с четверговой солью: