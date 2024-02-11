У неділю, 11 лютого, в Україні буде Всесвітній день хворого.
Які свята відзначають 11 лютого 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
- Який сьогодні, 11 лютого 2024 року, день в Україні
- Хто святкує день ангела 11 лютого 2024 року
- Що не можна робити 11 лютого 2024 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 11 лютого 2024 року
Який сьогодні, 11 лютого 2024 року, день в Україні
Всесвітній день хворого – це міжнародний день, покликаний звернути свою увагу на проблеми, з якими стикаються люди з хворобами. Суть дати – проявити ініціативу і вжити заходів, спрощуючи життя тих, хто бореться з тією чи іншою недугою. Міжнародний день відносно новий – у низці країн його почали відзначати на початку 1993 року.
Хто святкує день ангела 11 лютого 2024 року
11 лютого день ангела відзначають Влас, Власій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Захар, Порфирій.
Що не можна робити 11 лютого 2024 року
І хоча церковних свят на 11 лютого не припадає, заборонено журитися і голосно святкувати, а також лаятися з близькими і бажати зла іншим.
Фізична праця не заборонена, але тільки якщо це необхідність, і перенести її не можна.
Що можна робити сьогодні
Традиційно, цього дня можна відвідати храм і помолитися, поставити свічку за здоров’я близьких і за упокій тих, кого поруч із нами вже немає.
Народні прикмети на 11 лютого 2024 року
- На вулиці ясна і безхмарна погода – до затяжних морозів.
- На деревах птахи співають – до гарних новин.
- Сильний вітер здуває все на своєму шляху – чекайте заметіль.
- Сниться риба – чекайте багатства.