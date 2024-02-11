У неділю, 11 лютого, в Україні буде Всесвітній день хворого.

Які свята відзначають 11 лютого 2024 року в Україні, іменини, прикмети і заборони на цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Який сьогодні, 11 лютого 2024 року, день в Україні

Всесвітній день хворого – це міжнародний день, покликаний звернути свою увагу на проблеми, з якими стикаються люди з хворобами. Суть дати – проявити ініціативу і вжити заходів, спрощуючи життя тих, хто бореться з тією чи іншою недугою. Міжнародний день відносно новий – у низці країн його почали відзначати на початку 1993 року.

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11 лютого день ангела відзначають Влас, Власій, Всеволод, Гавриїл, Дмитро, Захар, Порфирій.

Що не можна робити 11 лютого 2024 року

І хоча церковних свят на 11 лютого не припадає, заборонено журитися і голосно святкувати, а також лаятися з близькими і бажати зла іншим.

Фізична праця не заборонена, але тільки якщо це необхідність, і перенести її не можна.

Що можна робити сьогодні

Традиційно, цього дня можна відвідати храм і помолитися, поставити свічку за здоров’я близьких і за упокій тих, кого поруч із нами вже немає.

Народні прикмети на 11 лютого 2024 року