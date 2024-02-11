В воскресенье, 11 февраля, в Украине будет Всемирный день больного.

Какие праздники отмечают 11 февраля 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.

Какой сегодня, 11 февраля 2024 года, день в Украине

Всемирный день больного — это международный день, призванный обратить свое внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди с болезнями. Суть даты — проявить инициативу и принять меры, упрощая жизни тех, кто борется с тем или иным недугом. Международный день относительно новый — в ряде стран его начали отмечать в начале 1993 года.

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Что нельзя делать 11 февраля 2024 года

И хотя церковных праздников на 11 февраля не приходится, запрещено горевать и громко праздновать, а также ругаться с близкими и желать зла другим.

Физический труд не запрещен, но только если это необходимость, и перенести его нельзя.

Что можно делать сегодня

Традиционно, в этот день можно посетить храм и помолиться, поставить свечу за здоровье близких и упокой тех, кого рядом с нами уже нет.

Народные приметы на 11 февраля 2024 года