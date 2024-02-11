В воскресенье, 11 февраля, в Украине будет Всемирный день больного.
Какие праздники отмечают 11 февраля 2024 года в Украине, именины, приметы и запреты на этот день — читайте в материале Фактов ICTV.
- Какой сегодня, 11 февраля 2024 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 11 февраля 2024 года
- Что нельзя делать 11 февраля 2024 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 11 февраля 2024 года
Какой сегодня, 11 февраля 2024 года, день в Украине
Всемирный день больного — это международный день, призванный обратить свое внимание на проблемы, с которыми сталкиваются люди с болезнями. Суть даты — проявить инициативу и принять меры, упрощая жизни тех, кто борется с тем или иным недугом. Международный день относительно новый — в ряде стран его начали отмечать в начале 1993 года.
Кто празднует день ангела 11 февраля 2024 года
11 февраля день ангела отмечают Влас, Власий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Захар, Порфирий.
Что нельзя делать 11 февраля 2024 года
И хотя церковных праздников на 11 февраля не приходится, запрещено горевать и громко праздновать, а также ругаться с близкими и желать зла другим.
Физический труд не запрещен, но только если это необходимость, и перенести его нельзя.
Что можно делать сегодня
Традиционно, в этот день можно посетить храм и помолиться, поставить свечу за здоровье близких и упокой тех, кого рядом с нами уже нет.
Народные приметы на 11 февраля 2024 года
- На улице ясная и безоблачная погода — к затяжным морозам.
- На деревьях птицы поют — к хорошим новостям.
- Сильный ветер сдувает все на своем пути — ждите метель.
- Снится рыба — ждите богатства.