11 жовтня святкують Міжнародний день дівчаток. У 2022 році ця дата припала на будній день – вівторок.

Свято присвячене специфічним проблемам та загрозам, яких зазнають діти жіночої статі. Його було проголошено ООН у 2012 році.

Факти ICTV підготували привітання з Міжнародним днем дівчаток 2022 у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати тих, кого вважаєте за потрібне.

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Привітання з Міжнародним днем дівчаток 2022 у листівках

Привітання з Міжнародним днем дівчаток 2022 у СМС

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З Днем дівчаток сьогодні,

дорогих привітаємо наших,

нехай перспективи ваші

з кожним роком будуть краше.

У день ваш щиро бажаємо:

любові, доброти і від рідних — ласки,

і хай суму в житті не буває

хай воно буде казкою.

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Ви ніжні пелюстки красивих квітів,

Сьогодні святковий гімн вам співаємо,

Всіх дівчаток щиро вітаємо,

Дитинства безтурботного від душі бажаємо.

Нехай сама яскрава зірка,

Завжди освітлює ваш шлях,

Нехай доля нагородить вас сповна,

Нехай птах щастя до вас приліта.

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Маленькі феї, радість тат і мам,

Багато щастя і добра даруєте ви нам!

Зі святом дівчаток ми вітаємо,

Красунями, розумницями стати бажаємо!

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День дівчаток міжнародний

Ми відзначимо сьогодні,

Разом з сонцем встаньмо зрання

Загадаємо бажання:

Щоб любові вистачало,

Й радості було не мало!

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З нагоди Міжнародного дня дівчат,

моє привітання приймай!

І будь завжди вільна,

про свої права не забувай!