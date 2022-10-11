11 октября отмечают Международный день девочек. В 2022 году эта дата пришлась на будний день — вторник.
Праздник посвящен специфическим проблемам и угрозам, которым подвергаются дети женского пола. Он был провозглашен ООН в 2012 году.
Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем девочек 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить тех, кого посчитаете нужным.
Поздравления с Международным днем девочек 2022 в открытках
Поздравления с Международным днем девочек 2022 в СМС
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Девчонки, знайте, вы прекрасны,
Вы наши славные цветочки!
Словно лучи, улыбки ясны,
Глаза, как будто огонечки!
Желаем стать еще румяней,
Еще красивей и милей,
А также сбыточных желаний
И миллионы ярких дней!
***
Вас, девчонки, поздравляю
С вашим праздником прекрасным,
Бантиков желаю, бусин,
Платьев шелковых, атласных.
Новых сумочек и туфель,
Комплиментов и цветов,
Принцев с белыми конями,
Больше нежных, теплых слов.
***
День особой красоты,
День бантов и юбок пестрых,
И девчачьи все мечты
Нынче явью стали просто.
Мы всем девочкам земли
Восхищенье выражаем,
Чтоб гордиться вы могли
Своим мощным обаяньем!
***
День девочек международный
Нужно отметить превосходно,
Желаю классно нарядиться,
Чтоб все могли желания сбыться,
Веселья чтоб на всех хватило,
Любви полно чтоб в жизни было,
Возможности чтоб радовали,
Богатства чтоб на все хватало,
Чтоб жили вы и процветали,
Желаемое получали,
Проблем поток чтоб не тревожил,
А жизнь — на рай была похожа!
***
Мы девчонок отмечаем
День международный.
Пусть игрив их будет взгляд,
Образ благородным.
Чтоб пестрели на макушке
Разноцветные банты.
И улыбки их искрились,
Как прекрасные цветы.