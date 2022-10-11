11 октября отмечают Международный день девочек. В 2022 году эта дата пришлась на будний день — вторник.

Праздник посвящен специфическим проблемам и угрозам, которым подвергаются дети женского пола. Он был провозглашен ООН в 2012 году.

Факты ICTV подготовили поздравления с Международным днем девочек 2022 в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить тех, кого посчитаете нужным.

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Поздравления с Международным днем девочек 2022 в открытках

Поздравления с Международным днем девочек 2022 в СМС

***

Девчонки, знайте, вы прекрасны,

Вы наши славные цветочки!

Словно лучи, улыбки ясны,

Глаза, как будто огонечки!

Желаем стать еще румяней,

Еще красивей и милей,

А также сбыточных желаний

И миллионы ярких дней!



***

Вас, девчонки, поздравляю

С вашим праздником прекрасным,

Бантиков желаю, бусин,

Платьев шелковых, атласных.

Новых сумочек и туфель,

Комплиментов и цветов,

Принцев с белыми конями,

Больше нежных, теплых слов.



***

День особой красоты,

День бантов и юбок пестрых,

И девчачьи все мечты

Нынче явью стали просто.

Мы всем девочкам земли

Восхищенье выражаем,

Чтоб гордиться вы могли

Своим мощным обаяньем!



***

День девочек международный

Нужно отметить превосходно,

Желаю классно нарядиться,

Чтоб все могли желания сбыться,

Веселья чтоб на всех хватило,

Любви полно чтоб в жизни было,

Возможности чтоб радовали,

Богатства чтоб на все хватало,

Чтоб жили вы и процветали,

Желаемое получали,

Проблем поток чтоб не тревожил,

А жизнь — на рай была похожа!

***

Мы девчонок отмечаем

День международный.

Пусть игрив их будет взгляд,

Образ благородным.

Чтоб пестрели на макушке

Разноцветные банты.

И улыбки их искрились,

Как прекрасные цветы.

