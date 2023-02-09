9 лютого у всьому світі відзначають професійне свято – День стоматолога. Його святкування пов’язують із святою Аполлонією.

Нібито саме цього дня 249 року Аполлонія під час тортур попросила її розв’язати для того, щоб стати на коліна, проте сама кинулася у вогонь. Після такого вчинку з’явилася легенда, що згадка її імені та молитва до неї може допомогти від сильного зубного болю.

Незважаючи на те, що свято неофіційне, в Україні його відзначають уже майже три десятки років – із 1993 року. Лікарі цієї професії дуже важливі, оскільки саме вони відповідають за здоров’я нашої усмішки і, в разі чого, лікують її. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем стоматолога 2023 в СМС.

Зараз дивляться

***

З міжнародним днем стоматолога,

Вас сьогодні весь світ вітає.

І здоров’я і щастя величезного,

Благополуччя вам бажає.

Людям усмішки прекрасні даруєте,

Спеціаліст ви просто від Бога.

Нехай усипана трояндами червоними,

На шляху до радості буде дорога!

***

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у вашій професії,

Щоб усмішки ви робили все кращі.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.

Благополуччя вам і радісних знахідок.

Ви – справді талант-самородок!

***

Стоматологам сьогодні

Ми бажаємо відпочити

І рукою без жалю

На проблеми всі махнути.

Білозубою усмішкою

Нехай зустрічає вас удача,

Міцних нервів і терпіння

Нехай вона несе на додачу.

***

З днем стоматолога вас я привітаю

І з усмішкою скажу, не приховаю,

Краще доктора в світі не знаю,

Обійди хоч всі землі, до краю!

Адже ви даруєте людям здоров’я,

Щоб усмішки сяяли завжди,

Щоб зуби всі були в порядку,

Щоб про біль забути назавжди!

Побажаю сьогодні удачі,

Майстерності, віртуозності враз.

Щоб вирішувалися легко все завдання,

Щоб цінували чемно вас!

***

З Днем стоматолога вас вітаю!

Твердості духу і щастя бажаю!

Нових відкриттів у професії вашій,

Щоб усмішки ви робили все кращими.

Добрих, успішних, надійних клієнтів.

Багато прекрасних й веселих моментів.