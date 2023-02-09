9 лютого у всьому світі відзначають професійне свято – День стоматолога. Його святкування пов’язують із святою Аполлонією.
Нібито саме цього дня 249 року Аполлонія під час тортур попросила її розв’язати для того, щоб стати на коліна, проте сама кинулася у вогонь. Після такого вчинку з’явилася легенда, що згадка її імені та молитва до неї може допомогти від сильного зубного болю.
Незважаючи на те, що свято неофіційне, в Україні його відзначають уже майже три десятки років – із 1993 року. Лікарі цієї професії дуже важливі, оскільки саме вони відповідають за здоров’я нашої усмішки і, в разі чого, лікують її. З цієї нагоди Факти ICTV підготували привітання з Днем стоматолога 2023 в СМС.
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З міжнародним днем стоматолога,
Вас сьогодні весь світ вітає.
І здоров’я і щастя величезного,
Благополуччя вам бажає.
Людям усмішки прекрасні даруєте,
Спеціаліст ви просто від Бога.
Нехай усипана трояндами червоними,
На шляху до радості буде дорога!
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З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів у вашій професії,
Щоб усмішки ви робили все кращі.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.
Благополуччя вам і радісних знахідок.
Ви – справді талант-самородок!
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Стоматологам сьогодні
Ми бажаємо відпочити
І рукою без жалю
На проблеми всі махнути.
Білозубою усмішкою
Нехай зустрічає вас удача,
Міцних нервів і терпіння
Нехай вона несе на додачу.
***
З днем стоматолога вас я привітаю
І з усмішкою скажу, не приховаю,
Краще доктора в світі не знаю,
Обійди хоч всі землі, до краю!
Адже ви даруєте людям здоров’я,
Щоб усмішки сяяли завжди,
Щоб зуби всі були в порядку,
Щоб про біль забути назавжди!
Побажаю сьогодні удачі,
Майстерності, віртуозності враз.
Щоб вирішувалися легко все завдання,
Щоб цінували чемно вас!
***
З Днем стоматолога вас вітаю!
Твердості духу і щастя бажаю!
Нових відкриттів у професії вашій,
Щоб усмішки ви робили все кращими.
Добрих, успішних, надійних клієнтів.
Багато прекрасних й веселих моментів.