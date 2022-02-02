Щороку, 2 лютого, в Канаді та США відзначають день бабака. Саме ця тварина в XVIII столітті у Північній Америці грала так звану роль метеоролога.

Справа в тому, що в Стародавньому Римі 2 лютого святкували День їжака. Саме по поведінці їжака, що прокинувся, становили прогноз. У північній Німеччині цієї дати прокидався борсук, у деяких регіонах – ведмідь. На основі цього й в Америці розвинули цю традицію члени Клубу Сурка з Панксатоні.

Офіційним святом День бабака став у 1886 році.

Варто зазначити, що в США і Канаді є найвідоміші бабаки-метеороголи – всього їх сім. Вважається, що саме вони точно прогнозували прогноз.

Традиції та прикмети на День бабака

2 лютого необхідно спостерігати за бабаком, а саме – його тінню. Зазвичай звірка дістають із нори. Якщо у цей день сонячно, то сурок лякається своєї тіні і ховається у свій будиночок, тоді варто чекати холодів.

Якщо день похмурий, звірятко виходить зі сплячки – ознака того, що весна буде ранньою.

Після того, як обряд передбачення закінчено, у містах влаштовують масові заходи та гуляння.

Варто зазначити, що згідно з українською традицією, бабак виходить із сплячки на Явдохи – 14 березня. Він виходить із норки, свистить, повертається у свій будинок і спить далі до Благовіщення – 25 березня.

День бабака плавно стає популярним і в Україні. Крім того, у нас також є бабаки-метеорологи – харківська Тимка та львівська Маруся.

Українці люблять передбачення, тож запитаннями про погоду не обмежуються. Наприклад, у 2020 році вони запитували в бабаків про безвіз, про курс долара та інші актуальні теми. А в 2021 році Тимко передбачив, як перемогти коронавірус, обравши із запропонованих предметів спорт та витримку.