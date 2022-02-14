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Амур не промазав! Ніжні валентинки до Дня закоханих

14 Лютого 2022, 06:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Амур не промазав! Ніжні валентинки до Дня закоханих
Джерело: Pexels

Щороку, 14 лютого, відзначають миле свято – День святого Валентина. Закохані пари освідчуються одне одному в любові, дарують подарунки та влаштовують різноманітні побачення.

У День святого Валентина можна вітати не лише своїх других половинок, а й близьких людей, друзів, бажаючи кохання. На честь цього Факти ICTV підготували валентинки з Днем закоханих, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам цінний.

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

День святого Валентина листівки

Дню святого Валентина приблизно XVI століть, незважаючи на це свято в Україну прийшло відносно нещодавно, проте набуло широкої популярності. Детальніше про історію Дня всіх закоханих – читайте на Фактах ICTV.

Окрім того, що в цей день закохані дарують одне одному подарунки, є символ свята – валентинка. Це листівка в формі серця, яка супроводжується приємними словами та освідченням у любові.

Зазвичай колір валентинки – червоний чи рожевий, які і символізують любов.

В Україні, як і в усьому світі, цей день дуже популярний для укладення шлюбів. Також хтось наважується зробити своїй коханій пропозицію.

Якщо ви не знаєте, куди піти зі своєю другою половинкою цього дня, ми писали – ідеї побачень на День святого Валентина від зірок.

Так, можна провести цей день у домашній атмосфері, приготувати разом вечерю та подивитися романтичний фільм, чи, наприклад – вирушити в подорож.

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Теги
День святого Валентина , Привітання
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