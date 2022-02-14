Щороку, 14 лютого, відзначають миле свято – День святого Валентина. Закохані пари освідчуються одне одному в любові, дарують подарунки та влаштовують різноманітні побачення.

У День святого Валентина можна вітати не лише своїх других половинок, а й близьких людей, друзів, бажаючи кохання. На честь цього Факти ICTV підготували валентинки з Днем закоханих, щоб ви змогли привітати всіх, хто вам цінний.

Дню святого Валентина приблизно XVI століть, незважаючи на це свято в Україну прийшло відносно нещодавно, проте набуло широкої популярності. Детальніше про історію Дня всіх закоханих – читайте на Фактах ICTV.

Окрім того, що в цей день закохані дарують одне одному подарунки, є символ свята – валентинка. Це листівка в формі серця, яка супроводжується приємними словами та освідченням у любові.

Зазвичай колір валентинки – червоний чи рожевий, які і символізують любов.

В Україні, як і в усьому світі, цей день дуже популярний для укладення шлюбів. Також хтось наважується зробити своїй коханій пропозицію.

Якщо ви не знаєте, куди піти зі своєю другою половинкою цього дня, ми писали – ідеї побачень на День святого Валентина від зірок.

Так, можна провести цей день у домашній атмосфері, приготувати разом вечерю та подивитися романтичний фільм, чи, наприклад – вирушити в подорож.