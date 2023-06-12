Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9278 о Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Теперь его отмечают 8 мая — вместо 9-го.

Подписанным законом внесены изменения в статью 73 Кодекса законов о труде и изъято из перечня праздничных выходных дней 9 мая, которое теперь будет рабочим днем, а 8-е — выходным.

Напомним, Владимир Зеленский сам предложил сделать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

9 мая украинцы вместе с другими странами будут отмечать День Европы.