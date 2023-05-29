Відсьогодні 8 травня офіційно зробили вихідним днем і Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №9278.

За проголосували 317 депутатів, проти – 1.

Заступниця голови депутатської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук у Facebook назвала таке рішення парламенту історичним.

– Це рішення не тільки про історичну справедливість, а й ментальний вододіл із рашистами та відмова від пострадянської ідентичності. Кожною хвилиною боротьби ми стверджуємо свій цілісний, всеосяжний європейський вибір, – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше в Україні 8 травня святкували День пам’яті та примирення, а 9-го – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент Володимир Зеленський запропонував відзначати 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, а 9-го святкувати разом з іншими країнами День Європи.

Як бачимо, таку пропозицію лідера нашої країни підтримали. Тож тепер 8-е травня – вихідний день, а 9-е – святковий, але робочий.