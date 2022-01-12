7 щедрівок на Старий Новий рік українською мовою

Традиційно у ніч з 13 на 14 січня відзначають старий Новий рік. Це один із ключових днів у календарі січня після Різдва.
Вечір 13 січня називають Щедрим (Щедрець), у цей час влаштовують святкову вечерю, а молодь співає щедрівки на старий Новий рік, щоб прославити господарів будинку, побажати їм миру та достатку в домі. У відповідь господарі пригощають щедрівників – солодощами, випічкою або грошима.
Вірші на Старий Новий рік (щедрівки) можна вивчити з дітьми напередодні Щедрого вечора, щоб 13 січня красиво привітати своїх рідних і близьких. Для особливого колориту візьміть зерно, одягніться в національні костюми та не забудьте про мішок для подарунків.
Факти ICTV зібрали найкращі щедрівки на cтарий Новий рік українською мовою.
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Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати, господаря викликати:
— Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару,
Там овечки покотились, а ягнички народились.
В тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей.
Хоч не гроші, то полова, в тебе жінка чорноброва.
Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка.
* * *
Йшов він лісом, йшов він степом,
Містом і селом,
Щоб велику Україну
Обгорнуть теплом.
У родину нашу дружню
Тихо увійшов
І до кожного серденька
Світлий шлях знайшов.
Залунали скрізь щедрівки,
Сміх і тут і там.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Українці, вам!
* * *
Щедра, щедра, щедрівочка, бігла в вечір до місточка.
А з місточка та й до хати, в щедрий вечір щедрувати!
Щедро, щедро щедрувала, щедру радість дарувала!
Щедро щедрого врожаю! Запашного короваю!
Добра в скрині повні клунки, купу грошей на рахунки!
Щоб у чарі у вас шкварчало, срібло-злото дзеленчало!
Щедро щастя повні вінця! Щедрувальникам гостинця!
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
* * *
Щедрий вечір, а я йду,
Сидить зайчик на льоду.
А я його став питати:
Куди йти щедрувати?
А він мені показав,
Ще й вушками помахав:
Іди, іди туди,
Де добрії люди,
Де хороша господиня,
Де хороший господар
Дають дітям щедрий дар!
Добрий вечір!
* * *
Ой, господар, господарочку, пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє, їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
* * *
Ми щедруєм і співаєм під вікном.
Щастя, долі вам бажаєм всім гуртом.
Щоб квітли ваші ниви золоті,
Щоб життя було щасливе в майбутті.
Щедрий вечiр, добрий вечiр!
* * *
Прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
Тут живе господар – багатства володар. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його багатство – золотiї руки. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
А його потiха – хорошiї дiти. Щедрий вечiр, добрий вечiр!
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