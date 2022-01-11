Чим та як посівають на Старий Новий рік

Старий Новий рік є важливим святом для українців. Багато українців і досі шанують традиції — наприклад, наші пращури у цей день засівали. Багато хто вже забув про давні обряди, але вони мають магічну силу, і здатні позитивно вплинути на життя.

Факти ICTV розкажуть, якими звичаями користувалися наші предки на Старий Новий рік, а також традиції та заборони.

Коли та хто може засівати

Традиційно засівати по хатах ходили лише представники чоловічої статі — дорослі, юнаки та хлопчики. Зазвичай це робиться лише 14 січня. З самого ранку заведено збиратися групами та ходити вулицями, заглядаючи у кожний будинок.

Якщо господар їх впускав на поріг — всі кімнати рясно засівали, співаючи традиційні вірші. Наприклад — Сію, сію посіваю, з Новим роком вітаю. Чим раніше прийде посівальник, тим більше удачі, щастя та добробуту буде у господарів.

Чим посівають на Старий Новий рік та що потрібно робити

Спочатку посівати було прийнято заради збільшення врожаю — господареві будинку це тільки на руку. Засівали зазвичай пшеницею, але рідко використовували й інші крупи — ячмінь, гречку чи рис. Так, заборонялося засівати голими руками – обов’язково мають бути рукавиці.

З собою хлопці носили два мішки – один для крупи, а другий для солодощів та іншої їжі від господарів. Йдеться про випічку, цукерки, фрукти, і навіть гроші. Отримані за посівання частування зазвичай розділяли порівну, а гроші могли віддати на церкву.

Зерно, яке було розсипане по кімнаті, заборонялося підмітати до вечора. Інакше обряд виявиться марним.

І якщо зараз обряди втрачають свою актуальність, багато хто досі вшановує традиції, якими жили наші предки. Українці свято вірять, що подібні звичаї та традиції принесуть щастя у родину.

Старий Новий рік багато хто відзначає і досі. Далеко не все знаю, звідки взялося свято, і де його відзначають. Про традиції та історію цього унікального свята – читайте на Фактах ICTV.