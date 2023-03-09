9 березня – Міжнародний день диджея. Це не просто сучасні музиканти – вони здатні запалити публіку і змусити кожного танцювати. Утім професія не з легких, хоч за неї і дуже багато платять. Багато хто з успішних артистів уже давно мільйонери, і можуть похвалитися заробітками на рівні футболістів і всесвітньо відомих акторів.

Найбагатші диджеї світу – далі в матеріалі.

За оцінками Celebrity Net Worth, на кінець 2022 року перше місце посідає Кельвін Гарріс. Його капітал оцінюють у рекордні $300 млн. Артист родом із Шотландії, і світовий успіх він здобув 2012 року після виходу альбому 18 Month.

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Одна з найпопулярніших його пісень – це Summer. В YouTube її прослухали 1,5 млрд разів.

Другий рядок за Джанлукою Ваккі. Артист родом з Італії, і його творчість не дуже популярна в Україні. Однак це не заважає йому мати в розпорядженні близько $200 млн. Один із найпопулярніших його треків набрав у YouTube майже 90 млн переглядів.

Трійку лідерів замикає DJ Tiesto. Цей диджей багатьом знайомий – він уже давно займається створенням танцювальної музики в різних її проявах. Його капітал на 2023 рік – $170 млн. Один із найпопулярніших треків на YouTube був записаний зі співачкою Karol G і зібрав понад 320 млн прослуховувань.

Четверте місце за Давидом Геттою. Артист може похвалитися спільними треками зі світовими зірками – Sia, Akon, Kid Cudi, Oliver Tree. Артист має в розпорядженні $150 млн, а його одна з найпопулярніших пісень – це Titanium із Sia. Пісню прослухали в YouTube понад 1,6 млрд разів.

П’ятірку лідерів замикає американський диджей Стів Аокі. Диджей має на рахунку $120 млн, а його треки роблять вечірки веселими ще від початку 2000, але найпопулярніша пісня була 2012 року – тоді він зробив фіт із Chris Lake & Tujamo. На YouTube у кліпу 112 млн переглядів.

І якщо в березні в усьому світі в березні активно відзначають День диджея, то у квітні настане Міжнародний день танцю. Загалом середина весни принесе українцям величезну кількість пам’ятних дат. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 можна на Фактах ICTV.