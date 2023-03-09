9 марта — Международный день диджея. Это не просто современные музыканты — они способны зажечь публику и заставить каждого танцевать. Впрочем, профессия не из легких, хоть за нее и очень много платят. Многие из успешных артистов уже давно миллионеры, и могут похвастаться заработками на уровне футболистов и всемирно известных актеров.

Самые богатые диджеи мира — далее в материале.

По оценкам Celebrity Net Worth, на конец 2022 года первое место занимает Кельвин Харрис. Его капитал оценивается в рекордные $300 млн. Артист родом из Шотландии, и мировой успех он получил в 2012 году после выхода альбома 18 Month.

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Одна из самых популярных его песен — это Summer. В YouTube ее прослушали 1,5 млрд раз.

Вторая строчка за Джанлукой Вакки. Артист родом из Италии, и его творчество не очень популярно в Украине. Однако это не мешает ему иметь в распоряжении около $200 млн. Один из самых популярных его треков набрал в YouTube почти 90 млн просмотров.

Тройку лидеров замыкает DJ Tiesto. Этот диджей многим знаком — он уже давно занимается созданием танцевальной музыки в разных ее проявлениях. Его капитал на 2023 год — $170 млн. Один из самых популярных треков на YouTube был записав с певицей Karol G и собрал более 320 млн прослушиваний.

Четвертое место за Давидом Геттой. Артист может похвастаться совместными треками с мировыми звездами — Sia, Akon, Kid Cudi, Oliver Tree. Артист имеет в распоряжении $150 млн, а одна из самых популярных его песен — это Titanium с Sia. Песню прослушали в YouTube более 1,6 млрд раз.

Пятерку лидеров замыкает американский диджей Стив Аоки. Диджей имеет на счету $120 млн, а его треки делают вечеринки веселыми еще с начала 2000, но самая популярная песня была в 2012 году — тогда он сделал фит с Chris Lake & Tujamo. На YouTube у клипа 112 млн просмотров.

И если в марте во всем мире в марте активно отмечают День диджея, то в апреле наступит Международный день танца. В целом средина весны принесет украинцам огромное количество памятных дат. Ознакомиться с полным календарем праздников апреля 2023 можно на Фактах ICTV.