Трохи більше місяця залишилося до Нового року. Людей дедалі більше цікавить, під яким знаком пройде 2022 рік та його головний колір.

На зміну металевому Бику прийде чорний (блакитний) водяний Тигр. Згідно зі східним календарем, він набуде чинності 1 лютого 2022 року та триватиме до 21 січня 2023 року.

Багатьох цікавить головний колір 2022, оскільки люди вірять, що від цього залежить розташування символу року протягом 12 місяців. Жіноча половина вже думає, сукню якого кольору обрати на святкування та які кольори переважні в оформленні ялинки і прикрас інтер’єру.

Водяний Тигр воліє класичний чорний колір, усі відтінки блакитного, синього, білого, сірого та бірюзи. Також йому симпатичні тигрові забарвлення: помаранчевий, золотий, коричневий, пісочний та жовтий.

Чорному (блакитному) водяному Тигру не подобаються неонові відтінки, тому в новорічну ніч краще обійтись без них.

Тигр – сильна тварина, яка є мисливцем та хижаком, через що є символом сили, могутності та шляхетності.

Цей знак чудово підходить для продовження роду, створення сім’ї та ризику, який піде на користь. Детальніше про те, яким буде 2022 рік і для кого він буде вдалим – читайте на Фактах ICTV.