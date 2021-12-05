Успіх ідеальної новорічної вечірки залежить від трьох речей: міцних напоїв, чудової компанії та найкращої музики. До Нового року залишилися лічені дні, а ви й досі не знаєте, під які пісні зустрічати Водяного Тигра?

Цей рік, можливо, був наповнений злетами і падіннями, але 31 грудня – ваш останній шанс завершити все на хорошій ноті. Після того як ви придумали ідеальну тему вечірки і приготували всі свої улюблені новорічні закуски, час зосередитися на музиці. Додайте найкращі пісні напередодні Нового року до свого плейлиста, а наш матеріал допоможе вам із вибором.

1.Wham! – Last Christmas

Розкачайте новорічну вечірку та наповніть її новорічним настроєм з найатмосфернішою піснею.

2. Ariana Grande – thank u, next

Скажіть 2021 року thank u, next і готуйтеся зустрічати Новий рік із таким настроєм, як у Аріани Гранде!

3. Taylor Swift – New Year’s Day

Жоден плейлист не може існувати без пісні Тейлор Свіфт.

4. Miley Cyrus – Midnight Sky

Божественний голос Майлі у вашому новорічному плейлисті? Авжеж, без нього ніяк!

5. Beyoncé – Countdown

Це не Новий рік, якщо немає зворотного відліку! Скажіть сайонара в останні моменти 2021 року разом із Бейонсе.

6. Måneskin – MAMMAMIA

О мама мія, це ж ті самі Måneskin, які виграли Євробачення 2021, і вже майже рік їхні пісні набирають мільйони прослуховувань? Звичайно, вони повинні бути в цьому списку.

7. Believe – Cher

Позитивний гімн у новому році. Крім того, хто ж не любить пісні Шер?

8. GAYLE – abcdefu

Якщо ви ще не зняли тік-ток під цю пісню, то ви 100% щось втрачаєте. Радимо виправити ситуацію, додавши цей трек до свого новорічного плейлиста.

9. The Neighbourhood – Sweater Weather

Ви вірите, що ця пісня вийшла вісім років тому? Ми теж не можемо повірити, адже це – безсмертний шедевр, який можна слухати вічно.

10. Gym Class Heroes ft. Adam Levine – My heart stereo

Проводжати Новий рік – це, звичайно, приємно та классно. Але з цією піснею у плейлисті буде удвічі приємніше.