Успіх ідеальної новорічної вечірки залежить від трьох речей: міцних напоїв, чудової компанії та найкращої музики. До Нового року залишилися лічені дні, а ви й досі не знаєте, під які пісні зустрічати Водяного Тигра?
Цей рік, можливо, був наповнений злетами і падіннями, але 31 грудня – ваш останній шанс завершити все на хорошій ноті. Після того як ви придумали ідеальну тему вечірки і приготували всі свої улюблені новорічні закуски, час зосередитися на музиці. Додайте найкращі пісні напередодні Нового року до свого плейлиста, а наш матеріал допоможе вам із вибором.
1.Wham! – Last Christmas
Розкачайте новорічну вечірку та наповніть її новорічним настроєм з найатмосфернішою піснею.
2. Ariana Grande – thank u, next
Скажіть 2021 року thank u, next і готуйтеся зустрічати Новий рік із таким настроєм, як у Аріани Гранде!
3. Taylor Swift – New Year’s Day
Жоден плейлист не може існувати без пісні Тейлор Свіфт.
4. Miley Cyrus – Midnight Sky
Божественний голос Майлі у вашому новорічному плейлисті? Авжеж, без нього ніяк!
5. Beyoncé – Countdown
Це не Новий рік, якщо немає зворотного відліку! Скажіть сайонара в останні моменти 2021 року разом із Бейонсе.
6. Måneskin – MAMMAMIA
О мама мія, це ж ті самі Måneskin, які виграли Євробачення 2021, і вже майже рік їхні пісні набирають мільйони прослуховувань? Звичайно, вони повинні бути в цьому списку.
7. Believe – Cher
Позитивний гімн у новому році. Крім того, хто ж не любить пісні Шер?
8. GAYLE – abcdefu
Якщо ви ще не зняли тік-ток під цю пісню, то ви 100% щось втрачаєте. Радимо виправити ситуацію, додавши цей трек до свого новорічного плейлиста.
9. The Neighbourhood – Sweater Weather
Ви вірите, що ця пісня вийшла вісім років тому? Ми теж не можемо повірити, адже це – безсмертний шедевр, який можна слухати вічно.
10. Gym Class Heroes ft. Adam Levine – My heart stereo
Проводжати Новий рік – це, звичайно, приємно та классно. Але з цією піснею у плейлисті буде удвічі приємніше.