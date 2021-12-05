Успех идеальной новогодней вечеринки зависит от трех вещей: крепких напитков, замечательной компании и лучшей музыки. До Нового года остались считанные дни, а вы до сих пор не знаете, под какие песни встречать Водяного Тигра?

Этот год, возможно, был наполнен взлетами и падениями, но 31 декабря – ваш последний шанс завершить все на хорошей ноте. После того как вы придумали идеальную тему вечеринки и приготовили все свои любимые новогодние закуски, пора сосредоточиться на музыке. Добавьте лучшие песни в канун Нового года к своему плейлисту, а наш материал поможет вам с выбором.

1.Wham! — Last Christmas

Раскачайте новогоднюю вечеринку и наполните ее новогодним настроением с самой атмосферной песней.

2. Ariana Grande — thank u, next

Скажите в 2021 году thank u, next и готовьтесь встречать Новый год с таким настроением, как у Арианы Гранде!

3. Taylor Swift — New Year’s Day

Ни один плейлист не может существовать без песни Тейлор Свифт.

4. Miley Cyrus – Midnight Sky

Божественный голос Майли в вашем новогоднем плейлисте? Конечно, без него никак!

5. Beyoncé – Countdown

Это не Новый год, если нет обратного отсчета! Скажите сайонара в последние моменты 2021 года вместе с Бейонсе.

6. Måneskin – MAMMAMIA

О мама мия, это же те самые Måneskin, которые выиграли Евровидение 2021, и уже почти год их песни набирают миллионы прослушиваний? Безусловно, они должны быть в этом списке.

7. Believe — Cher

Позитивный гимн в новом году. Кроме того, кто же не любит песни Шер?

8. GAYLE – abcdefu

Если вы еще не сняли тик-ток под эту песню, то вы 100% что-то теряете. Советуем исправить ситуацию, включив этот трек в свой новогодний плейлист.

9. The Neighbourhood — Sweater Weather

Вы верите, что эта песня вышла восемь лет назад? Мы тоже не можем поверить, это ведь бессмертный шедевр, который можно слушать вечно.

10. Gym Class Heroes ft. Adam Levine — My heart stereo

Провожать Новый год — обычно это приятно и классно. Но с этой песней в плейлисте будет еще вдвойне приятнее.