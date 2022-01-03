7 січня в Україні відзначається Різдво – за традицією, цього вечора колядники ходять будинками з добрими піснями.

Вони активно прославляють народження Христа і розповідають усім про цю радісну подію, бажають господарям божого благословення, достатку та щастя весь рік. З порожніми руками гості не йдуть – за приємні слова та побажання вони отримують солодощі та іншу смачну їжу, і навіть гроші.

Наші пращури вірили, що це справжній магічний обряд, який допоможе впустити в житло щастя – побажання у новорічні свята мають властивість збуватися. Причому колядувати можна кожному охочому, від дитини до чоловіка та жінки. Головне, щоб це було щиро, а колядки – веселими та гучними.

Факти ICTV зібрали найкращі колядки на Різдво, які порадують ваших близьких та друзів.

Традиційні українські колядки на Різдво:

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Короткі колядки:

***

На тоненькому льоду:

«Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!»

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Їдуть ряджені на конях

Нас вітати із Різдвом!

***

Сніг на землю сипле тихо,

На душі велика втіха.

Вифлеємська зірка сяє

Та Ісуса прославляє.

***

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

***

Колядую, колядую,

Вашi грошi добре чую,

Смак цукерок, пирога,

Подавайте п’ятака.

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Прикольні колядки:

Я маленький сівачок, дайте грошей в кулачок

Не давайте копійки, бо дрантиві кишеньки.

Будьте, дядечку, гонорові, дайте гроші паперові.

Новий рік нам появився на місці старого.

Нехай він нам принесе добра, щастя, всього.

А старий рік хай ніколи назад не вертає.

А новий рік нехай вам пронесе здоров’я, сили.

Щоб ви вуйку і ви цьоцю, ще 100 літ прожили.

Сію жито і пшеницю, щоб дав Бог густі пашницю

Хочу вам на Новий рік, щоб щасливим був ваш вік

Щоби вам з роси й води пішли сташки й гарбузи

Щоб вас Бог в опіці мав, кожну напасть відвертав

Будьте щасні ви і діти, будьте гожі, мов ті квіті.

***

Колядую, колядую,

Самогонку носом чую,

Ковбасу і сало бачу.

Наливай, а то заплачу

***

Колядую, колядую,

смак горілки носом чую,

наливайте по сто грам,

буде добре Вам і нам

Добрий вечір!

***

У січні 2022 року українці відзначатимуть не лише Різдво, а й інші свята. Так, вже 19 числа багато вірян відправляться стрибати в ополонку під час Водохрещі, а також вшановувати пам’ять святих протягом усього місяця. Докладніше ознайомитися з церковними святами січня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.