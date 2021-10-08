Хеловін відзначають 31 жовтня. З кожним роком прибічників американської традиції святкування стає більше. Ми проводимо тематичні вечірки та наряджаємося у різних персонажів.

Адже так класно проявити свій креатив та перевтілитися у вампіра, відьму чи персонажа якогось фільму. Факти ICTV підкажуть вам ідеї костюмів на Хеловін 2021.

10 ідей костюмів на Хеловін 2021

Граф Дракула

Один із найпопулярніших образів Хеловіну. Костюм нескладно буде знайти чи зробити самостійно. Плащ із червоними елементами або повністю чорний точно буде говорити про те, що ви славнозвісний та жахливий граф Дракула.

Не забудьте тільки про вампірські зуби та нанесіть макіяж, зробивши свою шкіру блідою. Можете також намалювати на обличчі краплі крові, ніби ви щойно поласували свіжою жертвою.

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Відьма

Вінтажна темних відтінків сукня та гострий відьомський капелюх зроблять із вас чарівну чаклунку, яка зможе приворожити усіх навколо. Доповнити образ можна масивними прикрасами та мітлою.

Не варто забувати й про відповідний макіяж. І все – відьма готова підкорювати хеловінську вечірку.

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Дух монашки

Хто сказав, що монашки добрі? Фільм жахів режисера Коріна Гарді може довести й протилежне. Як мінімум персонаж його стрічки не служить добрим духам.

Саме у цей образ ми можемо перевтілитися. Чорно-біла ряса, макіяж або маска, яку можна придбати, творить дива. Тепер можна поєднувати у собі добро та зло.

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Відьмак

Він далеко не герой та доволі неоднозначний. Проте, якщо “кинете гріш” йому, то цей чоловік вб’є своїм срібним мечем будь-якого монстра.

Відьмак має багато фанатів по усьому світу. Ще більше популярність він отримав після виходу однойменного серіалу. Шкіряні речі з металевими елементами, перука із сивим волоссям та, звичайно, меч зроблять із вас одного із найвеличніших Геральдів із Рівії.

View this post on Instagram Публикация от МеклерРуслан / Харьков???????? (@meklercosplay)

Джокер

Ще один популярний персонаж фільмів та коміксів – це Джокер. Усі люблять його захопливо жахливу натуру. Та й усі ми інколи психи! Чому б не стати ним в образі Джокера?

Для костюма нам знадобляться: зелена сорочка, жовта жилетка, а також червоні штани та піджак. На завершення додайте грим та пофарбуйте волосся у зелений колір.

View this post on Instagram Публикация от ГРИМ | ОДЕССА | МАКИЯЖ (@sasha_grim.studio)

Харлі Квінн

Вічна та неповторна супутниця Джокера – Харлі Квінн. В останньому фільмі Загін самогубців від Джеймса Гана вона підкинула новий образ натхненникам його повторити.

І зробити це доволі просто. Для цього нам потрібна червона сукня з об’ємною спідницею та брутальні шкіряні чоботи. Вкінці завершуємо образ макіяжем. Також фарбуємо пасма у червоний та синій кольори і робимо два хвостики. І от королева Хеловіну 2021 готова!

View this post on Instagram Публикация от JULIE (@julialrk)

Пеннівайз

Клоуни можуть не лише смішити, але й до безтями лякати. Саме таким є Пеннівайз. Об’ємний костюм з рюшами, макіяж та руда перука зроблять свою справу.

View this post on Instagram Публикация от ANNA (@just_being_anya)

Санта Муерте

Чорна смерть з косою уже не в моді! Набагато яскравіше виглядає Санта Муерте або Свята Смерть. Оповіді про неї поширені у Мексиці та США.

Темна сукня із квітковими принтами або повністю чорна буде основою нашого образу. Для його завершення нам потрібен буде макіяж та вінок із квітів.

View this post on Instagram Публикация от Lada Polekhina (@slightly_mad_pollada)

Лялька Біллі

Ще один жахливо прекрасний образ. Для його втілення нам потрібен тільки класичний чорний костюм із білою сорочкою, а також червоний метелик.

Наносимо на обличчя відповідний макіяж та йдемо підкорювати своїм образом усіх на вечірці.

View this post on Instagram Публикация от Мария Амосова (@mariya_amosova_)

Зомбі

Зомбі ніколи не втратять своєї актуальності. Якщо у вас є одяг, який ви не носите і вам його не шкода попсувати, то цей образ саме для вас.

Беремо речі, ріжемо їх та рвемо. Бруднимо їх та малюємо краплі крові. На завершення наносимо грим, і от ми вже не звичайні люди, а кровожерливі зомбі.

Ну що, обираємо костюм та йдемо лякати друзів своїм образом. Жахливого Хеловіну 2021!