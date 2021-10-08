Хэллоуин отмечают 31 октября. С каждым годом сторонников американской традиции празднования становится больше. Мы проводим тематические вечеринки и наряжаемся в разных персонажей.

Ведь так здорово проявить свой креатив и перевоплотиться в вампира, ведьму или персонажа какого-то фильма. Факты ICTV подскажут вам идеи костюмов на Хэллоуин 2021.

10 идей костюмов на Хэллоуин 2021

Граф Дракула

Один из самых популярных образов Хэллоуина. Костюм несложно будет найти или сделать самостоятельно. Плащ с красными элементами или полностью черный точно будет говорить о том, что вы знаменитый и ужасный граф Дракула.

Не забудьте только о вампирских зубах и нанесите макияж, сделав свою кожу бледной. Можете нарисовать на лице капли крови, будто вы только что полакомились свежей жертвой.

View this post on Instagram Публикация от СВЯТА ПІД КЛЮЧ (@bondarenko_party)

Ведьма

Винтажное темных оттенков платье и острая ведьминская шляпа сделают из вас обворожительную колдунью, которая сможет приворожить всех вокруг. Дополнить образ можно массивными украшениями и метлой.

Не стоит забывать и о соответствующем макияже. И все — ведьма готова покорять хеллоуинскую вечеринку.

View this post on Instagram Публикация от Юлия Петрова (@amoshka_zateynitza)

Дух монашки

Кто сказал, что монашки хорошие? Фильм ужасов режиссера Корина Харди может доказать и обратное. Как минимум персонаж его ленты не служит хорошим духам.

Именно в этот образ мы можем перевоплотиться. Черно-белая ряса, макияж или маска, которую можно приобрести, творит чудеса. Теперь можно сочетать в себе добро и зло.

View this post on Instagram Публикация от Marianna de Mort (@marianna_de_mort)

Ведьмак

Он далеко не герой и довольно неоднозначен. Однако если ему “заплатите чеканной монетой”, то этот мужчина убьет своим серебряным мечом любого монстра.

Ведьмак имеет много фанатов по всему миру. Еще большую популярность он приобрел после выхода одноименного сериала. Кожаные вещи с металлическими элементами, парик с седыми волосами и, конечно, меч сделают из вас одного из величайших Геральдов из Ривии.

View this post on Instagram Публикация от МеклерРуслан / Харьков???????? (@meklercosplay)

Джокер

Еще один популярный персонаж фильмов и комиксов — это Джокер. Все любят его увлекательно ужасную натуру. И ведь все мы иногда психи! Почему бы не стать ими в образе Джокера?

Для костюма нам понадобятся: зеленая рубашка, желтая жилетка, а также красные штаны и пиджак. В завершение добавьте грим и покрасьте волосы в зеленый цвет.

View this post on Instagram Публикация от ГРИМ | ОДЕССА | МАКИЯЖ (@sasha_grim.studio)

Харли Квинн

Вечная и неповторимая спутница Джокера — Харли Квинн. В последнем фильме Отряд самоубийц от Джеймса Гана она подбросила новый образ вдохновителям его повторить.

И сделать это довольно просто. Для этого нам нужно красное платье с объемной юбкой и грубые кожаные ботинки. В конце завершаем образ макияжем. Также красим пряди в красный и синий цвет и делаем два хвостика. И вот королева Хэллоуина 2021 готова!

View this post on Instagram Публикация от JULIE (@julialrk)

Пеннивайз

Клоуны могут не только смешить, но и безумно пугать. Именно таков Пеннивайз. Объемный костюм с рюшами, макияж и рыжий парик сделают свое дело.

View this post on Instagram Публикация от ANNA (@just_being_anya)

Санта Муэрте

Черная смерть с косой уже не в моде! Гораздо ярче выглядит Санта Муэрте или Святая Смерть. Сказания о ней распространены в Мексике и США.

Темное платье с цветочными принтами или полностью черное будет основой нашего образа. Для его завершения нам потребуется макияж и венок из цветов.

View this post on Instagram Публикация от Lada Polekhina (@slightly_mad_pollada)

Кукла Билли

Еще один ужасно прекрасный образ. Для его воплощения нам нужен только классический черный костюм с белой рубашкой, а также красная бабочка.

Наносим на лицо соответствующий макияж и идем покорять своим образом всех на вечеринке.

View this post on Instagram Публикация от Мария Амосова (@mariya_amosova_)

Зомби

Зомби никогда не потеряют своей актуальности. Если у вас есть одежда, которую вы не носите и вам ее не жалко испортить, то этот образ именно для вас.

Берем вещи, режем их и рвем. Измазываем их и рисуем капли крови. В завершение наносим грим, и вот мы уже не обычные люди, а кровожадные зомби.

Ну что, выбираем костюм и идем пугать друзей своим образом. Ужасного Хэллоуина 2021!