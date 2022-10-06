Американський актор Кевін Спейсі постане перед цивільним судом за звинуваченням у сексуальних домаганнях.

Сьогодні, 6 жовтня, починається судовий процес між зіркою фільму Сім і актором Ентоні Реппом, який в 2017 висунув голлівудському акторові звинувачення в сексуальному насильстві.

Суд триватиме менше двох тижнів. Репп вимагає компенсації за душевні та емоційні страждання, медичні витрати і втрату роботи. Очікується, що Ентоні і Кевін дадуть свідчення.

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Судовий процес проходить в непростий час для актора. У липні Кевін Спейсі не визнав себе винним у суді Лондона у справі про сексуальні домагання майже 20-річної давності.

Нагадаємо, Ентоні звинувачує Кевіна в тому, що в 1986 році в Нью-Йорку, коли він був 14-річною дитиною, Спейсі запросив його на вечірку в свою квартиру на Манхеттені, а потім спробував спокусити після того, як всі гості пішли.

За словами Реппа, п’яний Спейсі підхопив його на руки – як наречений, що несе наречену, поклав на ліжко і забрався зверху. Ентоні сказав, що він швидко ухилився і пішов, а потім зберігав мовчання про те, що сталося протягом трьох десятиліть, поки кар’єри обох акторів злітали в гору.