Американського актора Кевіна Спейсі суд зобов’язав виплатити $31 млн кіностудії MRC, яка знімала для Netflix телесеріал Картковий будинок. Таке рішення було ухвалено, оскільки актор не дотримувався умов контракту, порушивши політику компанії щодо сексуальних домагань.

Сам збиток становить $29,5 млн, ще $1,2 млн – гонорари адвокатів, $235 тис. – компенсація витрат компанії MRC.

Кіностудія MRC припинила роботу зі Спейсі ще в 2017 році, після того, як члени знімальної групи серіалу Картковий будинок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Тоді анонімно вони заявили, що актор чіпав інших чоловіків без їхньої згоди і дозволяв собі недоречні висловлювання.

Кевін Спейсі грав у Картковому будинку одну з головних ролей, проте після звинувачень компанія вигнала його, прибрала персонажа та скасувала останній сезон, оскільки потрібно було переписати сценарій.

У 2019 році MRC подала позов проти актора, щоб покрити всі збитки, які компанія зазнала через нього.

Варто зазначити, що Спейсі був серед перших великих голлівудських фігур, звинувачених у сексуальних домаганнях після скандалу з Гарві Вайнштейном у жовтні 2017 року.

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