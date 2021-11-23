Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Персони

Кевін Спейсі виплатить $31 млн творцям Карткового будинку

23 Листопада 2021, 10:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кевін Спейсі виплатить $31 млн творцям Карткового будинку
Джерело: Depositphotos

Американського актора Кевіна Спейсі суд зобов’язав виплатити $31 млн кіностудії MRC, яка знімала для Netflix телесеріал Картковий будинок. Таке рішення було ухвалено, оскільки актор не дотримувався умов контракту, порушивши політику компанії щодо сексуальних домагань.

Сам збиток становить $29,5 млн, ще $1,2 млн – гонорари адвокатів, $235 тис. – компенсація витрат компанії MRC.

Кіностудія MRC припинила роботу зі Спейсі ще в 2017 році, після того, як члени знімальної групи серіалу Картковий будинок звинуватили його в сексуальних домаганнях. Тоді  анонімно вони заявили, що актор чіпав інших чоловіків без їхньої згоди і дозволяв собі недоречні висловлювання.

Кевін Спейсі грав у Картковому будинку одну з головних ролей, проте після звинувачень компанія вигнала його, прибрала персонажа та скасувала останній сезон, оскільки потрібно було переписати сценарій.

У 2019 році MRC подала позов проти актора, щоб покрити всі збитки, які компанія зазнала через нього.

Варто зазначити, що Спейсі був серед перших великих голлівудських фігур, звинувачених у сексуальних домаганнях після скандалу з Гарві Вайнштейном у жовтні 2017 року.

Читайте також:
Кевін Спейсі виплатить $31 млн творцям Карткового будинкуЕмілі Ратаковскі звинуватила Робіна Тіка в домаганнях

Раніше ми писали, що американська акторка Дакота Джонсон звинуватила режисера Альфреда Гічкока в домаганнях до її бабусі. Зірка заявила, що покійний режисер зруйнував її кар’єру, оскільки вона не бажала із ним інтимних стосунків.

Джерело
Variety
Теги
Кевін Спейсі , Суд
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка