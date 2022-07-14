Американський актор Кевін Спейсі не визнав себе винним у суді Лондона у справі про сексуальні домагання майже 20-річної давнини.

Відомо, що у Великій Британії власника Оскара звинувачують у п’яти правопорушеннях – йдеться про сексуальні домагання та зґвалтування. Прокуратура стверджує, що Спейсі змушував чоловіка до близького контакту.

Минулого місяця судова справа зрушилася з мертвої точки – після першого слухання Кевіна відпустили під заставу без додаткових умов. Тоді до зали суду він з’явився з командою юристів, які активно захищали його честь. На слуханнях у червні суд не надав актору можливості визнати чи не визнати свою провину.

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Якщо Спейсі визнають винним у сексуальному насильстві – йому загрожує довічне ув’язнення або ж величезний штраф без максимального ліміту.

Нагадаємо, що жертви звинувачують Кевіна у злочинах, що сталися з 2005 до 2013 року. Після звинувачень він тимчасово зник з поля зору фанатів – його навіть прибрали із серіалу Картковий будиночок від Netflix, в якому він грав у головній ролі.

У листопаді 2021 року Спейсі довелося виплатити $31 млн штрафу за порушення контракту на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях.