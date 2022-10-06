Американский актер Кевин Спейси предстанет перед гражданским судом по обвинению в сексуальных домогательствах.

Сегодня, 6 октября, начинается судебный процесс между звездой фильма Семь и актером Энтони Рэппом, который в 2017 выдвинул голливудскому актеру обвинения в сексуальном насилии.

Суд продлится менее двух недель. Рэпп требует компенсации за душевные и эмоциональные страдания, медицинские расходы и потерю работы. Ожидается, что Энтони и Кевин дадут показания.

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Судебный процесс проходит в непростое время для актера. В июле Кевин Спейси не признал себя виновным в суде Лондона по делу о сексуальных домогательствах почти 20-летней давности.

Напомним, Энтони обвиняет Кевина в том, что в 1986 году в Нью-Йорке, когда он был 14-летним ребенком, Спейси пригласил его на вечеринку в свою квартиру на Манхэттене, а затем попытался соблазнить после того, как все гости ушли.

По словам Рэппа, пьяный Спейси подхватил его на руки — как жених, несущий невесту, уложил на кровать и забрался сверху. Энтони сказал, что он быстро увернулся и ушел, а затем хранил молчание о том, что произошло в течение трех десятилетий, пока карьеры обоих актеров взлетали в верх.