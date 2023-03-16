Ведуча Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи їздила її мама Людмила на день народження онуки до Росії.

Так, Маша зазначила, що не розуміє, звідки така інформація просочується в суспільство, однак вона вирішила розставити всі крапки над і, щоб заспокоїти шанувальників.

– Це неможливо, звідки ви берете всю цю х*рню. Іноді краще пряма мова. 10 березня, коли у Варвави – моєї хрещениці і у доymки моєї сестри був день народження, моя мама була у Варшаві з моїм сином. Якщо подивитися за моїми stories, я перебувала в Ізраїлі, – сказала Єфросиніна.

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Вона додала, що її мама вже протягом восьми місяців перебуває з її сином.

– Вона його годує, водить до школи і повністю про нього піклується так, що я на неї молюся. Дай Бог тобі, матусю, щастя і здоров’я, не читай всяку х*рню, – наголосила Маша.

Зазначимо, припущення про те, що мама Єфросиніної їздила до Москви з’явилися після того, як її донька Ліза Ющенко оприлюднила фото зі святкування дня народження дівчинки. Річ у тім, що на одному з кадром бабуся танцювала з онукою, саме цей знімок і ввів шанувальників в оману.