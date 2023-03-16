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Звідки ви берете всю цю х*рню: Єфросиніна зізналася, чи була її мама нещодавно в РФ

16 Березня 2023, 13:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Маша Ефросинина

Ведуча Маша Єфросиніна чесно зізналася, чи їздила її мама Людмила на день народження онуки до Росії.

Так, Маша зазначила, що не розуміє, звідки така інформація просочується в суспільство, однак вона вирішила розставити всі крапки над і, щоб заспокоїти шанувальників.

– Це неможливо, звідки ви берете всю цю х*рню. Іноді краще пряма мова. 10 березня, коли у Варвави – моєї хрещениці і у доymки моєї сестри був день народження, моя мама була у Варшаві з моїм сином. Якщо подивитися за моїми stories, я перебувала в Ізраїлі, – сказала Єфросиніна.

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Вона додала, що її мама вже протягом восьми місяців перебуває з її сином.

– Вона його годує, водить до школи і повністю про нього піклується так, що я на неї молюся. Дай Бог тобі, матусю, щастя і здоров’я, не читай всяку х*рню, – наголосила Маша.

Зазначимо, припущення про те, що мама Єфросиніної їздила до Москви з’явилися після того, як її донька Ліза Ющенко оприлюднила фото зі святкування дня народження дівчинки. Річ у тім, що на одному з кадром бабуся танцювала з онукою, саме цей знімок і ввів шанувальників в оману.

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Маша Єфросиніна
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