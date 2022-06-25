На російську співачку МакSим напали під час концерту. Фанатка вміло обійшла охорону, після чого зірку звалили з ніг.

Інцидент стався під час концерту Ніч музики в Єкатеринбурзі. Виступ співачка розпочала зі своїх хітів – під час культової пісні Мій рай фанатка вибігла на сцену та накинулася на зірку з обіймами. Дивно, але дівчина вміло прослизнула повз охорону. Фанатку вдалося затримати після того, як вона вхопилася за руку МакSим.

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Коли охоронець хотів вивести її за лаштунки, дівчина потягла співачку за собою, через що зірка впала. Попри інцидент, МакSим намагалася до останнього співати та перевела ситуацію в жарт.

– Добре, що маю стільки захисників, – заявила артистка зі сцени.

І хоча здоров’ю співачки зараз нічого не загрожує, вона досі відновлюється після серйозної хвороби у 2021 році – у червні її госпіталізували із пневмонією та 40% ураженням легень. Тоді її ввели у штучну кому – близько двох місяців зірка проїла у лікарні.

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