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Свалила с ног: на певицу МакSим во время концерта напала фанатка

25 июня 2022, 12:22
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
співачка Максим

На российскую певицу МакSим напали во время концерта. Фанатка умело обошла охрану, после чего звезду свалили с ног.

Инцидент произошел во время концерта Ночь музыки в Екатеринбурге. Выступление певица начала со своих хитов — во время культовой песни Мой рай фанатка выбежала на сцену и накинулась на звезду с объятиями. Удивительно, но девушка умело проскользнула мимо охраны. Фанатку удалось задержать после того, как она ухватилась за руку МакSим.

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Когда охранник хотел вывести ее за кулисы, девушка потянула певицу за собой, из-за чего звезда упала. Несмотря на инцидент, МакSим пыталась до последнего петь и перевела ситуацию в шутку.

— Хорошо, что у меня столько защитников, — заявила артистка со сцены.

И хотя здоровью певицы сейчас ничего не угрожает, она до сих пор восстанавливается после серьезной болезни в 2021 году — в июне ее госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Тогда ее ввели в искусственную кому — около двух месяцев звезда проела в больнице.

Российские музыканты переживают не лучшее лето — 22 июня умер российский певец Пьер Нарцисс в возрасте 45 лет, а спустя день — солист группы Ласковый май Юрий Шатунов. Исполнителю хита Белые розы было 48 лет, и у него были проблемы с сердцем.

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