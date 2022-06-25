На российскую певицу МакSим напали во время концерта. Фанатка умело обошла охрану, после чего звезду свалили с ног.
Инцидент произошел во время концерта Ночь музыки в Екатеринбурге. Выступление певица начала со своих хитов — во время культовой песни Мой рай фанатка выбежала на сцену и накинулась на звезду с объятиями. Удивительно, но девушка умело проскользнула мимо охраны. Фанатку удалось задержать после того, как она ухватилась за руку МакSим.
Когда охранник хотел вывести ее за кулисы, девушка потянула певицу за собой, из-за чего звезда упала. Несмотря на инцидент, МакSим пыталась до последнего петь и перевела ситуацию в шутку.
— Хорошо, что у меня столько защитников, — заявила артистка со сцены.
И хотя здоровью певицы сейчас ничего не угрожает, она до сих пор восстанавливается после серьезной болезни в 2021 году — в июне ее госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Тогда ее ввели в искусственную кому — около двух месяцев звезда проела в больнице.
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