Зірки вміють дивувати не тільки своїх шанувальників епатажними витівками, а й других половинок, наприклад – незвичайними або дорогими подарунками. Хтось із селебріті дарує своїй коханій острів, а хтось вирішує, що найкращим подарунком для обранця стане зуб мудрості.

Що дарують зірки одне одного на свята і хто може витратити на сюрприз мільйони – в матеріалі.

Голлівудський актор Джордж Клуні в кінці 1980-х на річницю стосунків із акторкою Келлі Престон, він подарував їй порося на ім’я Макс. Після того, як пара розійшлася, тварина протягом 18 років була невід’ємною частиною життя актора.

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Американська акторка Скарлетт Йохансон колись була одружена з актором Раяном Рейнольдсом. На своє 31-річчя тоді ще чоловік зірки отримав у подарунок її зуб мудрості.

– У якомусь індійському трактаті я вичитала, що у них необхідно дарувати своїм коханим прикраси з власних зубів. Пішла до стоматолога, видалила зайвий зуб і зробила з нього кулон, – розповідала Йохансон.

Не романтичні, але практичні подарунки дарує чоловік Олі Полякової, бізнесмен Вадим. На свій 30-й день народження співачка отримала від нього пенсійний внесок, який забезпечить їй безбідну старість.

Також кілька років тому на Полякову знову чекав несподіваний сюрприз – її дача під Києвом.

– Моя дача була побудована до мого шлюбу з Вадимом… Через деякий час він подарував мені її. Мій чоловік робить так, щоб я не переживала і була спокійна, що це моє, – розповіла Оля.

У 2022 році на День закоханих блогер Олександр Волошин повів свою дружину, співачку Анну Трінчер у тату-салон, проте не для того, щоб зробити парні малюнки.

Там на артистку чекали 14 незнайомців, які набили собі її портрети.

Футболіст Девід Бекхем не рахує гроші, які витрачає на подарунки для дружини, дизайнерки Вікторії Бекхем. У 2008 році він подарував їй виноградник у Каліфорнії та власну марку вина Вікторія.

На 10-ту річницю сумку вартістю $130 тис. – їх усього три в світі. На 20-ту – приватну екскурсію Версалем у Парижі і орендував острів за $ 50 тис.на добу.

Чоловік співачки Бейонсе, репер Jay-Z вирішив і зовсім подарувати дружині острів на Багамах. Але і на цьому музикант не зупинився. Він також підніс виконавиці яйце дракона.

У розкішних подарунках купається і співачка Камалія, яка отримує їх від свого чоловіка, британо-українського мільярдера Мохаммада Захура. Він дарує їй машини, коней, коштовності, зброю більш ніж за $4 млн.

На 45-річчя співачка отримала від чоловіка в подарунок – €1 млн. Ці гроші вона вирішила витратити на будівництво житла для українських біженців у Німеччині.