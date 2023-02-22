Звезды умеют удивлять не только своих поклонников эпатажными выходками, но и вторых половинок, например – необычными или дорогими подарками. Кто-то из селебритиз дарит своей возлюбленной остров, а кто-то решает, что лучшим презентом для избранника станет зуб мудрости.

Что дарят звезды друг друга на праздники и кто может потратить на сюрприз миллионы – в материале.

Голливудский актер Джордж Клуни в конце 1980-х на годовщину отношений с актрисой Келли Престон подарил ей поросенка по имени Макс. После того, как пара рассталась, животное на протяжении 18 лет было неотъемлемой частью жизни актера.

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Американская актриса Скарлетт Йохансон когда-то состояла в браке с актером Райаном Рейнольдсом. На свое 31-летие тогда еще супруг звезды получил в подарок ее зуб мудрости.

– В каком-то индийском трактате я вычитала, что у них принято дарить своим возлюбленным украшения из собственных зубов. Пошла к стоматологу, удалила лишний зуб и сделала из него кулон, – рассказывала Йохансон.

Не романтические, но практичные подарки дарит муж Оли Поляковой, бизнесмен Вадим. На свой 30-й день рождения певица получила от него пенсионный взнос, который обеспечит ей безбедную старость.

Также несколько лет назад на Полякову вновь ждал неожиданный сюрприз – ее дача под Киевом.

– Дача была построена до моего брака с Вадимом… Спустя время он подарил мне ее. Мой муж делает так, чтобы я не переживала и была спокойна, что это мое, – рассказала Оля.

В 2022 году на День влюбленных блогер Александр Волошин повел свою супругу, певицу Анну Тринчер в тату-салон, однако не для того, чтобы сделать парные рисунки.

Там артистку ждали 14 незнакомцев, которые набили себе ее портреты.

Футболист Дэвид Бекхэм не считает деньги, которые тратит на подарки для супруги, дизайнера Виктории Бекхэм. В 2008 году он подарил ей виноградник в Калифорнии и собственную марку вина Виктория.

На 10-ю годовщину – сумку стоимостью $130 тыс., их всего три в мире. На 20-ю – частную экскурсию Версалем в Париже и арендовал остров за $50 тыс. в сутки.

Муж певицы Бейонсе, рэпер Jay-Z, решил и вовсе подарить супруге остров на Багамах. Но и на этом музыкант не остановился. Он также преподнес исполнительнице яйцо дракона.

В роскошных подарках купается и певица Камалия, которая получает их от своего супруга, британско-украинского миллиардера Мохаммада Захура. Он дарит ей машины, лошадей, драгоценности, оружие более чем за $4 млн.

На 45-летие певица получила от мужа в подарок €1 млн. Эти деньги она решила потрать на строительство жилья для украинских беженцев в Германии.