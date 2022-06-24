За трое суток украинцы собрали 600 млн грн на покупку четырех беспилотников Bayraktar для воздушных сил ВСУ.

Сбор средств проходил в рамках проекта Народный Байрактар. Ведущий и волонтер Сергей Притула, который выступил организатором сбора, поблагодарил всех украинцев, которые присоединились к этому делу.

— Спасибо каждому человеку, каждому бизнесу, которые приобщились к этому историческому сбору. Вы доказали, что украинцам по силам невозможное. Вы доказали, что каждая гривна имеет вес. Это действительно был проект, объединивший всех независимо от возраста, гендера или вероисповедания! Люблю Вас всех и горжусь, что дышу с Вами одним воздухом! Наша команда пошла готовить вам еще более солидную историю! – написал Притула.

Притула добавил, что для украинцев нет ничего невозможного, и нам нужно избавляться от комплекса неполноценности, который насаждали империи.

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– Мы показали себе и всему миру, что для украинцев нет ничего невозможного. Давайте верить в себя больше и больше. Мы украинцы – сила! Мы можем переворачивать мир, мы можем переписывать историю. То, что вы сделали в последние три дня, не делал еще никто. Ваша крутость – это то, с чем вы должны дальше жить осознанно. У нас самая крутая в мире армия. А те, кто не в армии – должны быть достойны наших защитников! И мы будем достойны, – сказал Притула.

Напомним, что покупку Bayraktar Сергей Притула анонсировал в свой день рождения, 22 июня.

Его фонд подписал соглашение, согласно которому они планировали приобрести три ударных беспилотника за 500 млн грн.

Притула надеялся, что за неделю им удастся собрать нужную сумму. Однако украинцы объединились и перевыполнили установленный план за трое суток.